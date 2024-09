V zgodovinski sezoni 2024/25 bosta privilegije dolge evropske jeseni uživala kar dva slovenska kluba. Prvak Celje in trenutno vodilna Olimpija bosta nastopila v konferenčni ligi, kjer ju čaka šest tekem s šestimi različnimi tekmeci. Španska trenerja Albert Riera in Victor Sanchez sta morala do sredine tedna prijaviti nogometaše, s katerimi bosta nastopala v konferenčni ligi. Na seznamu Celja, na katerem se je znašlo zgolj 22 igralcev, je kar nekaj presenečenj.

Jošt Pišek se ni znašel na evropskem seznamu Celja za konferenčno ligo. Foto: www.alesfevzer.com Čeprav imajo udeleženci konferenčne lige možnost, da na seznam A prijavijo 25 igralcev, vse skupaj pa dopolnijo še s seznamom B, na katerem so lahko kandidati iz klubskega podmladka, so se Celjani odločili zgolj za 22 imen. Španski strateg Albert Riera vztraja pri svojem, da tistih, ki po njegovem mnenju ne dajejo stotih odstotkov za klub, ne bo uvrščal v ekipo. Čeprav bo sezona dolga in naporna, je izbral zgolj 22 nogometašev.

Med njimi ni kar štirih poletnih novincev, ki so po prihodu v knežje mesto pričakovali tudi evropske izzive. Brez njih bodo jeseni ostali Matija Kavčič, v prejšnji sezoni najboljši asistent 1. SNL, mladi reprezentant Jošt Pišek, hrvaški branilec Slavko Bralić in 20-letni nekdanji up milanskega Interja Samo Matjaž. Na seznamu ni niti izkušenega hrvaškega vratarja Matka Obradovića in Jamajčana Rolanda Aaronsa.

Po drugi strani se je pričakovano na seznamu znašel zadnja poletna okrepitev Svit Sešlar. Mladi reprezentant bo po vrnitvi v domovino po dobrem letu združil moči z Riero ter jeseni s Celjani igral tudi v Evropi.

Seznam nogometašev Celja za konferenčno ligo: Vratarji: Luka Kolar, Matjaž Rozman, Lovro Štubljar

Branilci: Juanjo Nieto (Špa), Damjan Vuklišević, David Zec, Žan Karničnik, Aljaž Krefl, Klemen Nemanič

Zvezni igralci: Marco Dulca (Rom), Clement Lhernault (Fra), Luka Bobičanec (Hrv), Svit Sešlar, Nino Kouter, Mario Kvesić (Hrv), Mark Zabukovnik, Nikita Iosifov (Rus), Tamar Svetlin

Napadalci: Aljoša Matko, Edmilson (Bra), Armandas Kučys (Lit), Ivan Brnić (Hrv)

Florucz igralec meseca, Marin se počasi vrača

Olimpija je tik pred reprezentančnim premorom doma nadigrala Muro s 4:0. Foto: www.alesfevzer.com Trener Olimpije Victor Sanchez je na seznam uvrstil 29 kandidatov, od tega se jih je 24 znašlo na seznamu A, pet pa je mladih slovenskih igralcev iz klubskega pogona. Na seznamu je tudi vroči Avstrijec Raul Florucz, ki je bil nedavno izbran za najboljšega igralca meseca avgusta v 1. SNL.

Sanchez, ki z zmaji ni izgubil niti enega srečanja, je prijavil tudi hrvaškega osmoljenca Antonia Marina. Nekdanji up zagrebškega Dinama se vrača po daljši odsotnosti zaradi hude poškodbe kolena, tako da bi lahko prihodnji mesec, ko se bo začela konferenčna liga, že zaigral za zeleno-bele.

Na seznamu Olimpije pa ni nemškega napadalca Caciela Benjike, ki bo tako evropske nastope zmajev primoran spremljati zgolj kot gledalec.

Seznam nogometašev Olimpije za konferenčno ligo: Vratarji: Denis Pintol, Gal Lubej Fink, Val Matija Zakrajšek*, Matevž Vidovšek

Branilci: Jorge Silva (Por), David Sualehe (Por), Justas Lasickas (Lit), Marcel Ratnik, Marko Ristić, Ahmet Muhamedbegović (Avt), Manuel Pedreno (Špa), Jordi Govea (Špa)

Zvezni igralci: Peter Agba (Nig), Dino Kojić, Diogo Pinto (Por), Reda Boultram (Niz), Agustin Doffo (Arg), Žan Luka Šega*, Žiga Pečjak, Charles Thalisson (Bra)

Napadalci: Raul Florucz (Avt), Alejandro Blanco (Špa), Marko Brest, Ivan Durdov (Hrv), Pedro Lucas (Bra), Mateo Aćimović*, Žan Kovačevič*, Aldin Jakupović*, Antonio Marin (Hrv) * B seznam