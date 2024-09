Celje ujelo veliko okrepitev, Riera pozdravil starega znanca!

"Svit Sešlar, dobrodošel v Celju!," sporoča NK Celje, ki je uresničil veliko poletno željo. V nadaljevanju naporne sezone, v kateri se bo klub iz knežjega mesta prvič v zgodovini potegoval v Evropi najmanj do zime, bo namreč računal tudi na pomoč Svita Sešlarja. Ta se vrača v slovenijo kot posojeni nogometaš turškega prvoligaša Eyupsorja.

Skupaj z Matevžem Vidovškom in Marcelom Ratnikom je pri Olimpiji sestavljal mlado triperesno slovensko deteljico. Foto: Vid Ponikvar

Sešlar spada med najboljše mlade slovenske nogometaše. Ko je lani v solzah zapuščal Olimpijo, bilo je po domačem porazu s Qarabagom na prvi tekmi play-offa kvalifikacij za ligo Europa, se je od srca zahvalil navijačem za petletno obdobje, v katerem se je iz obetavnega mladeniča prelevil v enega najbolj prepoznavnih obrazov 1. SNL. Vprašanje, kdaj bi se lahko pridružil članski izbrani vrsti, se je postavljalo samo po sebi, Olimpija pa je zanj zaslužila najmanj dva milijona evrov, obeta pa si še določen odstotek ob naslednji prodaji.

Po Simonu bo za Celjane zaigral še Svit Sešlar

Ko se je napadalno usmerjeni zvezni igralec preselil v Turčijo in postal del ambicioznega projekta Eyüpsporja, s katerim je zaigral v drugi ligi, je bilo za pričakovati, da bo mladi Sešlar storil še dodatno stopničko k preboju v člansko izbrano vrsto. Vpoklica pa ni dočakal. Ostal je v mladi izbrani vrsti do 21 let, se s turškim klubom, za katerega je v vseh tekmovanjih zbral 25 nastopov, uvrstil v elitno prvo ligo. V njej je v tej sezoni odigral dve tekmi, proti Bodrumsporju prispeval podajo, nato pa je njegov delodajalec ugodil prošnji Celjanov.

Svit Sešlar še kot otrok v naročju očeta Simona Sešlarja pred davnimi leti, ko ju je med ogledom rokometne tekme v dvorani Zlatorog ujel objektiv Sportala. Foto: Vid Ponikvar

V knežje mesto si ga je želel pripeljati trener Albert Riera, ki ima z njim imenitne izkušnje, ko sta sodelovala pri Olimpiji. Zdaj bosta znova združila moči, Sešlar, ki se je v mladosti dokazoval tudi pri ptujski Dravi in Krki, pa bo lahko končno zaigral za Celjane, klub, pri katerem uživa njegov oče Simon Sešlar status ikone. Novopečenim soigralcem, ki jih čaka naporna jesen, saj so v prvenstvu po malce slabšem in stresnem začetku malce zaostali za vrhom, v Evropi pa jih v ligaškem delu konferenčne lige čaka vsaj šest tekem, se bo pridružil prihodnji teden po reprezentančni akciji z mlado izbrano vrsto. V petek ga čaka zelo pomembno srečanje s francoskimi sovrstniki, štiri dni pozneje pa še s Ciprom. Nato se bo preselil v knežje mesto in po dobrem delu segel v roke Rieri.