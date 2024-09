Kazni po derbiju: Mariborčani brez gledalcev na na tribunah Vijol

Na omenjeni tekmi Maribora in Olimpije (1:1) je moral sodnik na začetku 15. minute dvoboj prekiniti za skoraj pol ure, ko so na igrišče prileteli predmeti. Policija je napovedala, da bo zoper organizatorja uvedla hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku.

Policija je za ta korak navedla večkratne uporabe pirotehničnih sredstev med tekmo in s tem kršitev določil zakona o javnih zbiranjih. Med tekmo je bilo poškodovanih tudi 12 sedežev na severni tribuni ter kotliček za vodo v sanitarijah pod isto tribuno.

Jeglič pa je v obrazložitvi kazni NZS navedel še večkratno žaljivo skandiranje navijačev, bakle so bile odvržene na igralno površino, huligani so večje količine različnih predmetov vrgli v smeri sodnikov in igralcev gostujoče ekipe, pri čemer so enega zadeli v predel mednožja.

Maribor je večino denarne kazni dobil zaradi omenjenega (9700), 300 evrov pa zaradi nešportnega vedenja več igralcev, ki so dobili pet rumenih kartonov. Olimpija je bila kaznovana s 1500 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev.