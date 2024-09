Nogometaši NK Domžale, ki še edini čakajo na prvo zmago nove sezone domačega prvenstva, imajo novega trenerja. Trenersko taktirko je prevzel Dejan Dončić, ki je že vodil prvi trening. Domžalčani so predstavili tudi 13. novinca, do konca sezone so se dogovorili za sodelovanje s 24-letnim zveznim igralcem Lovrom Grajfonerjem.

Po slabem uvodu v novo sezono in porazu v šestem krogu državnega prvenstva so iz tabora NK Domžale sporočili, da je Erik Merdanović odstopil z mesta glavnega trenerja in da bo do nadaljnjega ekipo vodil Matej Podlogar.

Danes pa so Domžalčani predstavili novo trenersko moč, trenerske vajeti prevzema Dejan Dončić. Enainpetdesetletnik je danes že vodil prvi trening, prva tekma z varovanci ga čaka po reprezentančnem premoru, ko bodo v nedeljo, 15. septembra, gostovali pri Bravu.

Dončić Domžale dobro pozna, v preteklosti je deloval tako v mlajših selekcijah kot pomočnik v članski.

Domžalčani so po sedmih krogih slovenskega prvenstva pri zgolj eni točki in na zadnjem mestu.

Grajfoner je 13. novinec

Domžalčani so danes predstavili še 13. novinca. Rumeni dres bo nosil Lovro Grajfoner, ki je že dlje časa treniral ob Kamniški Bistrici. Štiriindvajsetletni zvezni igralec je z Domžalami podpisal pogodbo do konca aktualne sezone.

"'V Domžalah so me vsi lepo sprejeli in že od prvega dne se v klubu počutim odlično. Treningom sem se priključil že na začetku poletja, vendar je dokazovanje na žalost prekinila manjša poškodba. Zdaj sem stoodstotno pripravljen in na voljo novemu trenerju. Prepričan sem, da bom dodana vrednost ekipi," je ob podpisu v klubski mikrofon dejal Grajfoner in dodal: "Želim si, da Domžale vrnemo na mesto, kamor spadajo, saj si klub to zasluži. Vsako priložnost, ki jo bom prejel za dokazovanje na igrišču, bom maksimalno izkoristil. Ob koncu bi se rad zahvalil vodstvu kluba za izkazano zaupanje ter svoji družini in partnerki za brezmejno podporo."

Štiriindvajsetletni Grajfoner je bil v preteklosti član Maribora, ptujske Drave, Aluminija in Dravinje, mudil pa se je tudi v tujini, in sicer pri ciprskem Akritas Chlorakasu in ukrajinskem FC Minaju, od katerega se je mogel posloviti zaradi rusko-ukrajinske vojne.

Preberite še: