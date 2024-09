Vodilna Bijol in Lovrić proti velikanu, ki je menjal trenerja

V prvi tekmi petega kroga italijanske serie A je Empoli z 2:0 premagal Cagliari in je za zdaj tik pod vrhom prvenstvene lestvice. Še bolj presenetljivo je pred tem krogom vodil Udinese, ki je v prejšnji sezoni nizal remije in komaj obstal med prvoligaši.

Udinese z dvema slovenskima reprezentantoma Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem je imel po štirih tekmah 10 točk (tri zmage in en remi) in bil tako na samem vrhu serie A. Ni torej več neporaženih. Je pa kar sedem ekip, ki še nimajo zmage. Med njimi je tudi naslednji nasprotnik Videmčanov, AS Roma. Ta je sezono začela s tremi remiji in porazom. Sredi tedna je vodstvo kluba odpustilo trenerja Danieleja de Rossija, naslednil pa ga je Hrvat Ivan Jurić. Tekma se v Rimu v nedeljo začne ob 18. uri. Zadnje tri medsebojne tekme je dobila Roma, Udinese je nazadnje zmagal septembra 2022 doma s 4:0.

Italijansko prvenstvo, 5. krog:

Petek, 20. september:

Sobota, 21. september:

Nedelja, 22. september:

Ponedeljek, 23. september:

Lestvica: