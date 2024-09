Umrl je Salvatore Schillaci, legenda italijanskega nogometa

Salvatore Schillaci je večji del kariere igral v italijanski Serie A, kjer je nosil dres kluba Messina, Juventus in Inter, ob koncu kariere pa je svoj delež prispeval tudi k igri moštva Jubilo Ivata v japonski ligi. Z Juventusom je osvojil državni pokal in pokal UEFA v sezoni 1989/90, z Interjem še drugič pokal UEFA v sezoni 1993/94, leta 1997 pa tudi naslov japonskega državnega prvaka.

Some sad news to bring you.



Italian icon Salvatore Schillaci, the top scorer at the 1990 World Cup, has died aged 59. pic.twitter.com/nI02XgSoK0 — BBC Sport (@BBCSport) September 18, 2024

Za italijansko reprezentanco je v letih 1990 in 1991 odigral šestnajst uradnih tekem in dosegel sedem golov. Nastopil je na svetovnem prvenstvu 1990, kjer je z reprezentanco osvojil tretje mesto, sam pa je bil s šestimi goli najboljši strelec turnirja. Prejel je še nagradi zlata žoga in zlati čevelj.

Salvatore Schillaci, 1990 World Cup Golden Boot winner and Italy's legendary, dies at 59.



May he rest in peace 💔pic.twitter.com/RP9PlmeTXT — BabaGol (@BabaGol_) September 18, 2024

