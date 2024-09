Udinese Bijola in Lovrića po preobratu v Parmi na vrh serie A

"Slovenski" Udinese z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem je na ponedeljkovi tekmi 4. kroga italijanskega prvenstva na gostovanju v Parmi po prvem polčasu zaostajal že z 0:2, v drugem pa zabil tri gole in se veselili imenitne zmage, s katero se je povzpel na vrh razpredelnice. S tega je izrinil nogometašr Napolija, ki so v nedeljo na Sardiniji premagali Cagliari kar s 4:0. Branilec naslova Inter je v nedeljski večerni tekmi le remiziral na gostovanju pri Monzi (1:1). Krog sta zaključila Lazio in Verona, z 2:1 so zmagali Rimljani.

Za videmski Udinese z dvema slovenskima reprezentantoma Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem je bila prejšnja sezona boj za preživetje. Ves čas jim je grozil izpad iz serie A, saj so nizali poraze in remije. Neodločenih izidov so imeli na koncu kar 19, zmag pa samo šest (manj edino zadnjeuvrščena Salernitana). Zato je začetek nove sezone toliko večje olajšanje. Sicer so v prvem krogu remizirali z Bologno (1:1), a nato premagali Lazio (2:1) in pred reprezentančnim premorom še Como (1:0). Samo Juventus je na prvih treh tekmah prejel manj golov.

V ponedeljek pa so Videmčani gostovali pri Parmi, ki se je letos vrnila v prvo italijansko ligo. Po prvem polčasu Udineseju ni kazalo najboljše, zaostajal je že z 0:2, v drugem polčasu pa so gostje pripravili preobrat in se veselili zmage s 3:2. Junak gostujoče ekipe je bil Francoz Florian Thauvin, ki je dosegel dva zadetka. Po znižanju zaostanka Lorenza Lucce na začetku drugega polčasa, je bil Thauvin natančen v 68. in 77. minuti. Bijol je odigral celo tekmo, Lovrić pa je igral do 66. minute.

To je bila že tretja zaporedna zmaga Videmčanov, kar jim ni uspelo že skoraj dve leti. S tremi zmagami in enim neodločenim izidom so Videmčani zdaj na vrhu lestvice serie A.

Juventus do točke v Toskani, Milan nadigral Venezio

Kaj se je v serie A dogajalo v soboto? Juventus je v Toskano prišel kot favorit, na koncu pa je osvojil le točko proti Empoliju, ki je tretjič remiziral v sezoni 2024/25. Na uvodni tekmi 4. kroga sta se Como in Bologna razšla z neodločenim izidom 2:2. Za gostitelje sta zadela Nicolo Casale (5./avtogol) in Patrick Cutrone (53.), za goste pa Santiago Castro (76.) in Samuel Iling Junior (90.+1).

Samuel Iling je zagotovil Bologni z zadetkom v 91. minuti točko na gostovanju pri Comu. Foto: Guliverimage

Milan je na večerni tekmi na San Siru dosegel prvo zmago v serie A. Rdeče-črni so vse dvome o zanesljivi zmagi nad zadnjeuvrščeno Venezio s 4:0 razrešili v prvi polovici tekme, ko so zadeli Theo Hernandez (2.), Matteo Gabbia (16.), Christian Pulišić (25.) in Tammy Abraham (29./11 m). Slovenski nogometaš v vrstah beneške ekipe Domen Črnigoj je tekmo spremljal na klopi za rezervne igralce.

Napoli začasno skočil na vrh, Inter remiziral

Neapeljčani so na Sardiniji prikazali učinkovito predstavo, za prepričljivo zmago pa so zadeli Giovanni Di Lorenzo (18.), Hviča Kvaratskhelia (66.), Romelu Lukaku (70.) in Alessandro Buongiorno (90.+3).

Nogometaši Interja so v Monzi pričakovali tretjo zmago v sezoni, a so osvojili le točko. V 81. minuti jih je najprej v črno zavil Portugalec Dany Mota, izenačujoči gol za branilce naslova iz lombardijske prestolnice pa je v 88. minuti dosegel Nizozemec Denzel Dumfries.

Denzel Dumfries (Inter) je v 88. minuti popeljal italijanskega prvaka do točke v Monzi. Foto: Reuters

V nedeljo so bile še tri tekme. Največ golov so gledalci videli v Bergamu, kjer je Atalanta ugnala Fiorentino s 3:2. Vseh pet golov je padlo v prvi polovici tekme, za gostitelje so zadeli Mateo Retegui (21.), Charles De Ketelaere (45.) in Ademola Lookman (45.+1), za goste pa Lucas Martinez Quarta (15.) in Moise Kean (32.).

Nedeljski spored sta odprla Geona in Roma. Sinovi volkulje so povedli v 37. minuti prek Artema Dovbika, točko pa je domačim v izdihljajih tekme zagotovil Koni de Winter.

Italijansko prvenstvo, 4. krog:

Sobota, 14. september:

Nedelja, 15. september:

Ponedeljek, 16. september:

Lestvica: