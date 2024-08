Slovenski legionar lovi prvo zmago, derbi v Milanu

Branilec naslova Inter je prejšnji teden v drugem poskusu vendarle prišel do prve zmage v sezoni, potem ko je z 2:0 premagal Lecce. Rutinska zmaga je tako ohranila 12-letni niz Interja, v katerem ni nikoli izgubil prve domače tekme, ob tem pa je zmagal v vsaki od zadnjih šestih sezon. Atalanta je po dveh krogih pri zmagi in porazu, v prejšnjem krogu je bil za klub iz Bergama premočan Torino.

Po razmeroma prijaznem začetku razporeda tekem se mora ekipa Simoneja Inzaghija zdaj spopasti z enim najtežjih preizkušenj Serie A na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom. Prvaki so v prejšnji sezoni na poti do naslova ostali neporaženi proti vsem petim največjim tekmecem, tako da bo Inzaghi nameraval nadaljevati v tem smislu tudi v tem mandatu – začenši z današnjo tekmo proti Atalanti. Nedavna zgodovina je zagotovo na njihovi strani, saj je Inter, ko sta se kluba srečala na San Siru v lanski sezoni, zmagal s 4:0 in nazadnje ligaško tekmo proti La Dei izgubil leta 2018. Pravzaprav je Atalanta proti Interju brez zmage v zadnjih 11 tekmah.

Simone Inzaghi Foto: AP / Guliverimage

V nedeljo še derbi v Torinu

V soboto bo Empoli Petra Stojanovića gostoval pri Bologni, zvečer pa se obeta še zanimivo srečanjem med Laziem in Milanom. V nedeljo bo največ pozornosti poželo srečanje med Juventusom in Romo, istočasno pa bo Udinese z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem gostil Como. Še pred tem bo na sporedu obračun Genoe in Verone (David Flakus Bosilj).

Italijansko prvenstvo, 3. krog:

Petek, 30. avgust:

Sobota, 31. avgust:

Nedelja, 1. september:

Lestvica: