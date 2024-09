Vroča Barca proti ekipi, ki ji je nazadnje dala pet golov

FC Barcelona je odločno krenil v novo sezono španskega prvenstva, saj je po petih krogih s 17 goli in petimi zmagami vodilni ter že štiri točke pred Realom in Atleticom iz Madrida, ki imata po tri zmage in dva remija.

Nogometaši Barcelone so v minulem krogu španske la lige s 4:1 premagali presenečenje prejšnje sezone Girono, ki je tako novo prvenstvo začela z dvema zmagama, remijem in dvema porazoma. Zabila je že 17 golov in ima na vrhu lestvice strelcev kar štiri nogometaše: Robert Lewandowski je dal štiri gole, Lamine Yamal, Raphinha in Dani Olmo pa po tri. Barca za šesto zmago na šesti tekmi v nedeljo zvečer igra proti Villarrealu, ki je nazadnje dobil medsebojno tekmo s 5:3. Ta ima 11 točk, toliko kot tudi Real Madrid in Atletico Madrid. Real bo že v soboto gostil Espanyol, Atletico z Janom Oblakom pa v nedeljo odhaja v Vallecano.

