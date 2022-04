Valižan še ni opustil upanja, Wiggins pa ima idejo, kako ustaviti Pogačarja

Medtem ko se profesionalne kolesarske ekipe ubadajo z vprašanjem, kako ustaviti Tadeja Pogačarja na poti do tretje skupne zmage na Dirki po Franciji, je nekdanji zmagovalec Toura Bradley Wiggins prepričan, da je edini način, s katerim se mlademu Slovencu lahko prepreči nov skok na francoski vrh, ta, da se ga zvabi v drugo ekipo in pošlje na Giro. Tudi Geraint Thomas še ni zgubil upanja, da bi lahko izzval fenomenalnega Slovenca.

Tadej Pogačar, nosilec arabskega moštva UAE Emirates, je udarno začel tudi letošnjo sezono. Po zmagi na prvi dirki svetovne serije te sezone, Dirki po Združenih arabskih emiratih, je bil nepremagljiv tudi na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, z močnim napadom 50 kilometrov pred ciljem pa je prepričljivo zmagal tudi na dirki Strade Bianche.

Formo zdaj ohranja z nastopi na klasikah. V sredo se je ogreval na belgijski mini klasiki Dwars door Vlaanderen, včeraj pa z demonstracijo moči navduševal na Dirki po Flandriji, a se je po taktični napaki v ciljnem sprintu moral zadovoljiti z nehvaležnim 4. mestom, čeprav je tudi zmagovalec Mathieu van der Poel izpostavil, da bi si zaslužil mesto na zmagovalnem odru.

Geraint Thomas bo pomočnik, toda ...

Geraint Thomas: Še vedno pa samozavesten in verjamem, da zmorem zmagovati tudi sam. Foto: Guliverimage Načrtke za ustavitev Pogačarja kujejo tudi v britanskem moštvu Ineos Grenadiers, v katerem so že napovedali, da bosta njegovi vodji na največji dirki sezone Adam Yates in Dani Martínez. To je nekoliko raočaralo Gerainta Thomasa, zmagovalca Toura leta 2018, ki je upal, da bo ob odsotnosti poškodovanega Egana Bernala on kapetan moštva na francoski pentlji.



A upanja kljub drugačni vlogi ni opustil. "Zdaj je jasno, da bosta kapetana Dani in Yatesy in jaz bom naredil vse, kar je v moji moči, da jima pomagam. Ampak do takrat se lahko zgodi marsikaj, pa tudi na dirki se stvari lahko razvijejo drugače od pričakovanj. Nenazadnje tudi jaz leta 2018 nisem bil kapetan ekipe, pa sem zmagal," pravi 35-letni Valižan. Te dni Yatesu pomaga na Dirki po Baskiji v boju s še enim slovenskim šampionom, Primožem Rogličem.



Thomas pravi, da je povsem zadovoljen z vlogo pomočnika. "Seveda rad pomagam drugim, če je jasno, da imajo večje možnosti, kot jih imam sam. Še vedno pa sem samozavesten in verjamem, da zmorem zmagovati tudi sam. Želim si dobiti kakšno priložnost, da to dokažem," je povedal Thomas.

Nerešljiva uganka

Pogačar ostaja uganka, ki se zdi nerešljiva tudi za nekdanjega zmagovalca Toura Bradleyja Wigginsa, ki zadnja leta kolesarstvo spremlja v vlogi strokovnega sodelavca (tudi kot komentator na motorju, na katerem dogajanje spremlja iz prve vrste) na Eurosportu.

"Pogačar ima tisto mladostniško razposajenost, naivnost, zaradi katere se v resnici ne zaveda povsem dobro, kaj dosega," pravi Bradley Wiggins. Foto: Guliverimage

"Odličen je v vožnji na čas, verjetno pa bi me premagal tudi na vzponih. Ima tisto mladostniško razposajenost, naivnost, zaradi katere se v resnici ne zaveda povsem dobro, kaj dosega. Pa čeprav se po drugi strani tega zaveda, kar je na neki način protislovno, saj je voljan sprejemati tveganja. Pripravljen je napasti daleč pred ciljem," je poudaril Wiggins, olimpijski prvak v vožnji na čas iz Londona leta 2012.

V pogovoru na Eurosportu je priznal, da je do trenutka, ko je sam zmagal v skupni razvrstitvi Toura (leta 2012 je bil star 32 let), sam vse to že izgubil.

Wiggins je bil skupni zmagovalec Toura leta 2012. Istega leta je postal še olimpijski prvak v kronometru. Foto: Guliverimage

"Bil sem starejši in moral sem postati vse bolj preračunljiv in razporejati svoje napore. Mislim, da če bi pri tem vztrajali danes, bi Pogačar napadel tik pod vrhom in nam precej otežil zadeve. Mislim, da bi ga bilo zelo, zelo težko izzvati. Mislim, da je edina stvar, ki bi jo lahko storili, ta, da bi Dave (Brailsford, športni direktor ekipe Team Sky/Ineos Grenadiers, op. p.), in čudi me, da tega še ni storil, zapravil gore denarja za nakup Pogačarja in ga poslal na Giro," se je pošalil Wiggins.

Primož Roglič bi svojo statistiko rad dopolnil z zmago na Touru. Foto: Guliverimage

Edino pravo orožje: Roglič?

41-letni Britanec v ekipi Ineos Grenadiers pravega kandidata za zmago na Touru ne vidi, edini kolesar, ki bi Pogačarju lahko pariral, je po njegovem mnenju drugi najboljši Slovenec, Primož Roglič. Zasavec je bil leta 2020 povsem blizu zmagi, a ga je Pogačar povsem zasenčil na predzadnji etapi, ko je s fantastičnim kronometrom prevzel rumeno majico in skupno vodstvo na Touru. Lani tega rivalstva nismo videli, saj je Roglič zaradi posledic padca v 1. in 3. etapi predčasno odstopil.

109. izvedba Dirke po Franciji se bo začela 1. julija v Köbenhavnu na Danskem in končala 24. julija v Parizu.