Odštevanja je konec. Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG) bo danes v Sieni na dirki Strade Bianche začel svojo 13. sezono med profesionalci. Čeprav bo letošnja izvedba šele 20. po vrsti (ženska dirka bo potekala dvanajstič), se je dirka Strade Bianche že uveljavila kot ena najbolj priljubljenih na koledarju. To potrjujejo tako zvezdniška startna lista kot množice navijačev, ki vsako leto oblegajo makadamske ceste Toskane.

Trasa dirke Strade Bianche 2026:

Trasa dirke bo letos v prvem delu nekoliko spremenjena. Organizatorji so zmanjšali kilometre makadama, kar bi lahko pomenilo, da bodo kolesarji v odločilni del dirke prišli nekoliko manj izčrpani, dirka pa bo zato bolj odprta.

Kolesarje letos čaka 66 kilometrov makadama (lani 82 kilometrov), razdeljenih v 14 sektorjev, kolesarke pa bodo prevozile 34 kilometrov makadama (lani 50 kilometrov) v 11 sektorjih. Organizatorji iz agencije RCS Sport, ki prirejajo tudi Giro d’Italia, Milano–Sanremo in Tirreno–Adriatico, so iz trase odstranili sektorja La Piana (6,4 km) in Serravalle (9,3 km), ki sta bila v moški dirki četrti in sedmi makadamski odsek, pri ženskah pa četrti in peti.

V ponedeljek (9. 3.) bo v tekmovalni ritem vstopil tudi Primož Roglič (Red Bull BORA-hansgrohe), ki bo sezono odprl na etapni dirki Tirreno–Adriatico.

Pogačarjev sektor in legendarni zaključek

Kolesarje tudi letos čakata dvojni prehod čez makadamski sektor Colle Pinzuto (2,4 kilometra vzpona z nakloni do 15 odstotkov), ki od letos naprej v čast trikratnemu zmagovalcu dirke nosi ime Tadeja Pogačarja, ter sektor Le Tolfe (1,1 kilometra z brutalnim 500-metrskim odsekom do 18 odstotkov), kjer se vsako leto zbere ogromno navijačev.

Po makadamskih sektorjih sledita zaključni del vožnje proti Sieni čez znameniti tlakovani zid Via Santa Caterina in spektakularen prihod na osrednji trg Siene – Piazza del Campo.

Moška dirka bo dolga 203 kilometre, ženska – na startni list je tudi Urška Žigart – pa 133 kilometrov.

Trasa dirke Strade Bianche Donne 2026:

Zvezdniška startna lista

Nesporni favorit za zmago je Tadej Pogačar, pa čeprav si v tej sezoni še ni nadel startne številke. Njegova forma iz pripravljalnega obdobja in izjemna konstantnost ga postavljata v vlogo glavnega favorita.

Nevaren bo tudi Britanec Tom Pidcock, zmagovalec iz leta 2023. Na Strade Bianche je nastopil trikrat in še nikoli ni bil slabši od petega mesta.

Na dirko se vrača tudi Belgijec Wout van Aert, lanski zmagovalec na etapi Gira, ki so jo zaradi trase, speljane prav po trasi dirke Strade Bianche, mnogi poimenovali kar mini Strade Bianche. Priljubljeni Belgijec se vrača po bolezni, ki ga je prisilila, da je odpovedal nastop na otvoritvenem koncu tedna belgijskih klasik, zato ima pred startom več vprašanj kot odgovorov.

Na prej omenjeni etapi se je vse do zaključka boril z mladim Mehičanom Isaacom del Torom, moštvenim kolegom Pogačarja, ki ima prav tako vse lastnosti za uspeh na toskanskem makadamu.

Kaj lahko na svojem prvem nastopu na dirki Strade Bianche pokaže 19-letni Paul Seixas? Foto: Ana Kovač

Debi francoskega čudežnega dečka

Na dirko prihaja tudi 19-letni Francoz Paul Seixas, trenutno eno najbolj vročih imen svetovnega kolesarstva. Na dirki belih cest bo nastopil prvič. Marsikdo, vključno s Pogačarjem, bo z zanimanjem spremljal, kaj dragulj na dveh kolesih lahko pokaže na toskanskem makadamu.

Od slovenskih kolesarjev bodo na dirki nastopili še Domen Novak, ki bo pripravljal teren za Pogačarja, Matej Mohorič in Gal Glivar.

