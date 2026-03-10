Darko Jorgić v prvem krogu proti Avstralcu Lumu

V kitajskem Chongqingu se je začel močan namiznoteniški turnir serije WTT Champions. Na njem nastopa tudi najboljši slovenski igralec, Darko Jorgić, 16. na svetovni lestvici. Prvi dvoboj ga čaka v sredo, pomeril se bo z 20-letnim Avstralcem, 42. igralcem sveta Nicholasom Lumom.