Torek, 10. 3. 2026, 16.30
46 minut
Namizni tenis, WTT Champions, Chongqing
Darko Jorgić v prvem krogu proti Avstralcu Lumu
V kitajskem Chongqingu se je začel močan namiznoteniški turnir serije WTT Champions. Na njem nastopa tudi najboljši slovenski igralec, Darko Jorgić, 16. na svetovni lestvici. Prvi dvoboj ga čaka v sredo, pomeril se bo z 20-letnim Avstralcem, 42. igralcem sveta Nicholasom Lumom.
Če bo uspešen, ga nato v nadaljevanju čaka sedmi nosilec, Japonec Sora Matsushima, ki je prvi dvoboj že odigral. S 3:1 v nizih je ugnal Američana Kanaka Jhaja.
Prvi nosilec turnirja je Kitajec Wang Chuqin, drugi Šved Truls Möregardh, tretji pa Brazilec Hugo Calderano.