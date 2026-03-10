Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Darko Jorgić Namizni tenis

Namizni tenis, WTT Champions, Chongqing

Darko Jorgić v prvem krogu proti Avstralcu Lumu

Darka Jorgića prvi dvoboj čaka v sredo. | Foto Guliverimage

Darka Jorgića prvi dvoboj čaka v sredo.

Foto: Guliverimage

V kitajskem Chongqingu se je začel močan namiznoteniški turnir serije WTT Champions. Na njem nastopa tudi najboljši slovenski igralec, Darko Jorgić, 16. na svetovni lestvici. Prvi dvoboj ga čaka v sredo, pomeril se bo z 20-letnim Avstralcem, 42. igralcem sveta Nicholasom Lumom.

Če bo uspešen, ga nato v nadaljevanju čaka sedmi nosilec, Japonec Sora Matsushima, ki je prvi dvoboj že odigral. S 3:1 v nizih je ugnal Američana Kanaka Jhaja.

Prvi nosilec turnirja je Kitajec Wang Chuqin, drugi Šved Truls Möregardh, tretji pa Brazilec Hugo Calderano.

Darko Jorgić Darko Jorgić Namizni tenis
Ne spreglejte
