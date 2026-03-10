Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
10. 3. 2026,
16.35

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Združeni arabski emirati Bližnji vzhod rafinerija

Torek, 10. 3. 2026, 16.35

27 minut

V Združenih arabskih emiratih ustavili četrto največjo rafinerijo na svetu

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ruwais | Vojna na Bližnjem vzhodu je v zadnjem več kot tednu dni močno destabilizirala oskrbo z nafto. | Foto Reuters

Vojna na Bližnjem vzhodu je v zadnjem več kot tednu dni močno destabilizirala oskrbo z nafto.

Foto: Reuters

V Združenih arabskih emiratih so iz previdnostnih razlogov začasno ustavili delovanje rafinerije Ruwais, ki velja za četrto največjo rafinerijo na svetu, potem ko so v njeni bližini zabeležili napad z brezpilotnim letalom. Savdski državni naftni velikan Saudi Aramco medtem opozarja na uničujoče posledice vojne za naftne trge.

Informacijo o začasni ustavitvi rafinerije Ruwais je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil neimenovani vir. Kot razlog za to odločitev je navedel, da gre za previdnostni ukrep, ni pa znano, ali je objekt v napadu z brezpilotnikom morebiti utrpel kakšno večjo škodo.

Oblasti v Abu Dabiju so medtem potrdile, da je napad z dronom povzročil požar v industrijskem mestu Ruwais.

"Vojna bi za naftne trge lahko imela katastrofalne posledice"

Danes se je oglasil tudi izvršni direktor in predsednik družbe savdskega državnega naftnega velikana Saudi Aramco Amin H. Nasser, ki je opozoril, da bi lahko imela vojna na Bližnjem vzhodu za naftne trge katastrofalne posledice. Ob tem je pozval k ponovnemu odprtju Hormuške ožine, skozi katero poteka prevoz približno 20 odstotkov svetovnih zalog nafte. "Čeprav smo se v preteklosti že soočali z motnjami, je to daleč največja kriza, s katero se je soočila naftna in plinska industrija v regiji. Ključnega pomena je, da se ladijski promet v Hormuški ožini nadaljuje," je dejal Naser.

Generali, ZDA, ministrstvo za vojno, Pete Hegseth
Novice Šef Pentagona: Danes bomo izvedli najmočnejše napade na Iran #video #vŽivo

Vojna na Bližnjem vzhodu je v zadnjem več kot tednu dni močno destabilizirala oskrbo z nafto. Po poročanju AFP se zdi, da poskuša Teheran prekiniti delovanje vseh večjih rafinerij v Perzijskem zalivu, medtem ko zaostruje nadzor nad Hormuško ožino, da bi svetovnemu gospodarstvu povzročil čim večjo škodo.

Dejavnosti ustavili tudi v eni največjih rafinerij na Bližnjem vzhodu 

Zaradi iranskih napadov so v zadnjih dneh ustavili tudi dejavnosti v rafineriji podjetja Saudi Aramco Ras Tanura, ki je ena največjih rafinerij na Bližnjem vzhodu in osrednji objekt savdskega naftnega sektorja. Že prejšnji teden je proizvodnjo utekočinjenega zemeljskega plina ustavilo katarsko državno podjetje QatarEnergy, ki velja za enega največjih svetovnih proizvajalcev utekočinjenega zemeljskega plina.

Donald Trump, predsednik ZDA
Novice Trump na Bližnji vzhod poslal "letala sodnega dne", strahovi pred 3. svetovno vojno naraščajo
Bushehr, Bušer, jedrska elektrarna, Iran, evakuacija, ruski državljani, Vladimir Putin
Novice Putin se boji: evakuacija iz iranske jedrske elektrarne
Združeni arabski emirati Bližnji vzhod rafinerija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.