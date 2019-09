"Mi smo razmišljali in smo prišli blizu, fantje pa niso razmišljali in so to naredili" #video

Primož Roglič in Tadej Pogačar sta na Vuelti spisala pravljico, o kateri govori ves kolesarski svet. Andrej Hauptman je bil eden od tistih, ki so od osamosvojitve Slovenije pripravljali teren zdajšnjim generacijam. Kot selektor verjame, da bodo naši kolesarji prej ali slej dosegli odmevnejši rezultat tudi na svetovnem prvenstvu.

Andrej Hauptman je bil na Vuelti član ekipe UAE Emirates, za katero je odlično nastopal Tadej Pogačar. Več let že dela z nadarjenim slovenskim kolesarjem in tudi njega je pozitivno presenetil v prvem letu, ko se je podal v ekipo WorldTour. Ponosen je, da sta s Primožem Rogličem v Španiji spisala zgodovino slovenskega kolesarstva, katere del je tudi sam. Vendarle je prvi Slovenec, ki je osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu in bil peti na olimpijskih igrah.

Primož Roglič je osvojil dirko po Španiji, nadarjeni Tadej Pogačar je bil tretji v skupnem seštevku, osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja, osvojil tri etape. Kako ste kot Slovenec doživeli vse dogajanje?

Kot Slovenec biti del zgodbe, v kateri prideta dva naša na zmagovalni oder, je res nekaj lepega. Zgodovinski trenutek za slovensko kolesarstvo. Vsi ljubitelji kolesarstva in športa smo lahko ponosni na to, kar jima je uspelo.

Bili ste eden od tistih, ki so po osamosvojitvi orali zgodovino slovenskega kolesarstva. Zdajšnjim generacijam ste pripravili boljši teren.

Vesel sem, da smo s preostalimi kolesarji zastavili pot, ki jo fantje zdaj nadgrajujejo. Če smo bili mi zadovoljni s tem, da smo prišli med prvo trojico in bili na velikih dirkah med desetimi, nova generacija ve, da je pomembna le zmaga. Ne zmagujeta le Primož in Tadej. Zmagujejo tudi drugi kolesarji, ki so v WorldTouru. In na to sem zelo ponosen.

Tadej Pagačar je šokiral tudi Andreja Hauptmana, čeprav se ta dobro zaveda, česa je sposoben. Foto: Vid Ponikvar Ko ste še sami kolesarili, ste imeli ob sebi zvezdnike. Kako pa vidite Primoža in Tadeja? Katera je njuna posebnost?

Primož, Tadej, Mohorič, Tratnik … So zvezdniki. Imajo nekaj tistega, nekaj več. To je glavni razlog za odlične nastope. Zavedati pa se moramo, da v slovenskem kolesarstvu dobro delamo po klubih, reprezentanci. Zaradi tega so rezultati na najvišji ravni tekmovanja takšni, kot smo jih deležni zdaj.

Ali bi kot kolesarski strokovnjak pred nekaj leti sploh razmišljali o zmagi Slovenca na tritedenski dirki in dodatnem tretjem mestu?

Seveda. Če o tem ne bi razmišljali, do tega nikoli ne bi prišli. Mi smo razmišljali in smo prišli blizu. Fantje pa niso razmišljali in so to naredili. Odločeni so bili, da bodo to naredili. Skupaj nam je uspelo.

Tadeja zelo dobro poznate, saj z njim delate že več let. Ali vas je kaj presenetil v letošnjem koledarskem letu?

Za Tadeja sem vedel, da je sposoben velikih stvari. Tudi zmag na tritedenskih dirkah. Nenehno je to kazal. Da bo že v prvi sezoni krojil sam svetovni vrh, pa je šok tudi zame in za vse poznavalce slovenskega kolesarstva.

Kaj je njegova posebnost, da je lahko tako zgodaj med profesionalci naredil takšen preskok?

Vse ima, kar imajo šampioni. Najbolj presenetljivi sta njegova osredotočenost in taktična spretnost. Vedno je na pravem mestu ob pravem času. To je odlika starejših, izkušenih kolesarjev. Tadeju to uspeva že pri 20 letih. Samo predstavljamo si lahko, kaj nas z njim še čaka.

"Verjamem, da nam bo s to generacijo na svetovnem prvenstvu slej ko prej uspel velik met," je uperil pogled proti reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar Pri Luki Dončiću se je govorilo, da je nebo njegova meja. Kako je pri Tadeju?

Ne napovedujem rad. Se pa veselim dela in verjamem, da to ni vse, kar smo dosegli.

Na Vuelti ste bili v ekipi UAE Emirates, za katero je kolesaril Pogačar, zdaj boste spremenili delovno opravo. Kot selektor boste popeljali slovensko reprezentanco na svetovno prvenstvo v Yorkshire (od 22. do 29. septembra). Ekipa bo močna …

Ob takšni formi se na svetovno prvenstvo podajamo motivirani. Verjamem, da bomo z ekipo, ki jo gradimo nekaj let, spet na ravni najboljših reprezentanc. Verjamem, da bomo pustili na prvenstvu pečat.

Kakšen osebni cilj imate?

Želim si le, da bomo dirkali tako, kot smo lansko leto. Da bomo vsi dirkali kot eno, to je moj največji cilj. Svetovno prvenstvo je enodnevna dirka. Vse se lahko zgodi. Težko je napovedovati. Verjamem, da nam bo s to generacijo na svetovnem prvenstvu prej ali slej uspel velik met.