Zaključna past za Rogliča in Pogačarja

Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič sta v središču pozornosti. Foto: Guliverimage/Getty Images

Dolgo pričakovani 108. Tour de France bo danes ob 12.30 v Brestu odprl vrata. Kolesarji se bodo podali na pot 1. etape. Dolga bo 197,8 km, cilj bo v kraju Landerneau. Že prvi dan lahko pričakujemo razburljiv zaključek, saj se bo trasa končala z vzponom in lahko se naredijo prve manjše razlike v boju za končno zmago.. Vse oči bodo uprte v lanskoletnega zmagovalca Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Slovenske barve bosta branila še Luka Mezgec (BikeExchange) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious).