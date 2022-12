Le kje so meje za ptujskega orjaka?

"Kristjan Čeh bi v letu 2022 težko še bolj prevladoval v metu diska. Nastopil je na 21 tekmah in vpisal kar 19 zmag. Ko ni zmagal, je bil enkrat drugi in enkrat tretji. Izstopajočih dosežkov je kar nekaj, na prvem mestu zagotovo naslov svetovnega prvaka. Tako je 19. julija v Eugenu v Združenih državah Amerike zmagal z rekordom prvenstev 71,13 metra. Njegov državni rekord je še za 13 centimetrov boljši, dosegel ga je na mitingu diamantne lige maja v Birminghamu. Tudi v tem tekmovanju je bil zmagovalec sezone. Vsemu omenjenemu lahko dodamo še srebrno medaljo na evropskem prvenstvu. In če vemo, da je to njegov drugi najslabši rezultat v tej sezoni, potem je jasno, da je bil Kristjan Čeh letos na povsem drugi ravni kot njegovi konkurenti. Ker je pri 23 letih še vedno športni mladenič, se cilj postaviti svetovni rekord v metu diska ne zdi prav nič pretiran," piše v obrazložitvi nagrade Športnik leta 2022 Kristjanu Čehu.

Fotogalerija s prireditve Športnik leta 2022 (Grega Valančič/Sportida):

1 / 103 2 / 103 3 / 103 4 / 103 5 / 103 6 / 103 7 / 103 8 / 103 9 / 103 10 / 103 11 / 103 12 / 103 13 / 103 14 / 103 15 / 103 16 / 103 17 / 103 18 / 103 19 / 103 20 / 103 21 / 103 22 / 103 23 / 103 24 / 103 25 / 103 26 / 103 27 / 103 28 / 103 29 / 103 30 / 103 31 / 103 32 / 103 33 / 103 34 / 103 35 / 103 36 / 103 37 / 103 38 / 103 39 / 103 40 / 103 41 / 103 42 / 103 43 / 103 44 / 103 45 / 103 46 / 103 47 / 103 48 / 103 49 / 103 50 / 103 51 / 103 52 / 103 53 / 103 54 / 103 55 / 103 56 / 103 57 / 103 58 / 103 59 / 103 60 / 103 61 / 103 62 / 103 63 / 103 64 / 103 65 / 103 66 / 103 67 / 103 68 / 103 69 / 103 70 / 103 71 / 103 72 / 103 73 / 103 74 / 103 75 / 103 76 / 103 77 / 103 78 / 103 79 / 103 80 / 103 81 / 103 82 / 103 83 / 103 84 / 103 85 / 103 86 / 103 87 / 103 88 / 103 89 / 103 90 / 103 91 / 103 92 / 103 93 / 103 94 / 103 95 / 103 96 / 103 97 / 103 98 / 103 99 / 103 100 / 103 101 / 103 102 / 103 103 / 103

Za ptujskim orjakom je izjemno leto

In res je za 206 centimetrov visokim ptujskim orjakom izjemno leto. V Eugenu v ZDA je postal svetovni prvak, v Münchnu evropski podprvak, za nameček pa s pokrom zmag slavil še v diamantni ligi. Že lani je disk prvič vrgel prek 70 metrov, maja letos na mitingu diamantne lige v Birminghamu v Veliki Britaniji pa z 71,27 metra postavil nov osebni in seveda tudi državni rekord. A želi si več, preseči želi 74,08 metra, kar je še vedno rekordna znamka na svetu. To je tudi najstarejši svetovni rekord v kraljici športov, dosegel ga je metalec iz nekdanje Vzhodne Nemčije Jürgen Schult davnega leta 1986.

A to so za 23-letnega Kristjana Čeha cilji prihodnosti. Danes se lahko s ponosom ozira na doseženo v zanj epskem letu 2022. V tem je imel drugi, tretji, četrti in peti najdaljši met sezone, letos ga je presegel le švedski veteran Daniel Stahl, ki je junija v domači Uppsali disk zalučal kar 71,47 metra. Čeh napreduje kot "brzovlak", šele lani je disk prvič vrgel prek 70 metrov, letos prvič prek 71 metrov, a mu je to uspelo trikrat, petkrat prek 70 metrov, pod vodstvom legendarnega estonskega "diskaša" Gerda Kanterja pa je prepričan, da bo rekord kmalu padel.

S partnerico Ano Mario Orel Foto: Grega Valančič/Sportida

S Kanterjem napad na rekord

Čehova kariera je po začetku sodelovanja s Kanterjem dobila pospešek. Velik up je bil že kot varovanec Gorazda Rajherja, a je nato prišlo do manjšega spora. Čeh se namreč tudi v športnem življenju močno naslanja na partnerico, estonsko atletinjo Ano Mario Orel, in to ne glede na mnenja trenerjev, kluba in zveze, jo želi imeti ob sebi, in zaradi tega je prišlo tudi do spremembe njegove ekipe. Še lani na olimpijskih igrah v Tokiu je bil osamljen jezdec, zdaj je okoli sebe zbral ekipo, ki mu omogoča mir in popolno osredotočenost na šport.

Za nameček je tudi trener Kanter motiviran, da končno podre svetovni rekord v metu diska. Kot tekmovalcu mu to ni uspelo, v zgodovino je vpisan s tretjim najdaljšim metom vseh časov − 73,38 metra. "Gerd se je svetovnemu rekordu zelo približal, zmanjkalo mu je manj kot meter. Ni se mu izšlo, da bi ga presegel, bo pa poskusil zdaj to narediti z mano," nam je poleti povedal Ptujčan. Največ rezerv ima še v tehniki, pravi, svojo ekipo pa želi že v prihodnji sezoni nadgraditi še s stalnim fizioterapevtom.

Že naslednje leto bo branil naslov svetovnega prvaka

Nista pa za rekordne mete dovolj le odlična fizična pripravljenost in brezhibna tehnika, nam je pojasnil pred evropskim prvenstvom v Münchnu. Na tem ni pričakoval svojih najboljših metov, vedel je, da disk, ne glede na izvedbo, ne bo letel tako daleč, kot je le nekaj tednov prej v Eugenu v ZDA. Na to namreč vpliva tudi tekmovališče. Medtem ko je bil v ZDA stadion odprt in je disku pri letu pomagal tudi veter, je bil v bavarski prestolnici zaprt. Rekordne znamke bodo torej tudi v prihodnosti padale le na primernih športnih objektih.

Že naslednje leto bo v Budimpešti branil zlato iz Oregona. Foto: Reuters

In čeprav je Čeh velik slovenski adut za olimpijske igre v Parizu leta 2024, se mu zdijo te še preveč oddaljene, da bi zanje koval posebne načrte. "Sem bolj človek, ki gleda tekmo po tekmo, torej ne preveč naprej," pravi. Eden od njegovih kratkoročnih ciljev bo svetovno prvenstvo, ki bo zaradi epidemioloških prilagoditev koledarjev – letošnje prvenstvo v Oregonu v ZDA bi moralo biti izpeljano že lani – spet na sporedu že naslednje leto. In to čisto blizu nas. Svetovno atletsko elito bo namreč med 19. in 27. avgustom 2023 gostila madžarska prestolnica Budimpešta.

Največji uspehi v letu 2022: Svetovno prvenstvo:

1. mesto, Eugene 2022 Evropsko prvenstvo:

2. mesto, München 2022 Diamantna liga:

2022: prvo mesto, vseh pet zmag na posamičnih mitingih

Preberite še: