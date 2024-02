Ženin žrtev prevare na spletnem zmenku: na drugi strani je bil ...

Sedeminštiridesetletni Andrej dela v podjetju, v katerem se ukvarjajo s predelavo kovin. Bil je tudi vodja gradbenega podjetja in takrat je veliko potoval. Rad vozi štirikolesnik, kuha in pleše. Njegova najdaljša zveza je trajala sedem let, a nikoli ni bil poročen in nima otrok. Po naravi je iskren in neposreden. Ženski lahko ponudi vso svojo ljubezen, pozornost in spoštovanje.

Kako bi se sami opisali s tremi besedami?

Pošten, delaven, zabaven.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Bilo je lepo in slabo, na koncu pa samo slabo.

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom in kaj je bil razlog, da se ni obnesla?

Zadnja zveza je trajala šest let in pol. Razlog najinega razhoda je bil njen 23-letni sin.

Kaj je po vašem mnenju razlog, da ste trenutno samski?

Ne hodim po lokalih, na spletu pa prežijo razne prevare.

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Zadnjo partnerko, s katero sem bil šest let in pol, sem spoznal prek družbenih omrežij. Po tej zvezi sem po isti poti spet poskusil najti sorodno dušo, a v drugo nisem imel najboljše izkušnje. Za žensko, s katero sem si dopisoval, se je namreč izkazalo, da je dejansko temnopolt moški (smeh, op. p.).

Kakšno partnerico si želite?

Želim si ženske, ki je po postavi vsaj malo podobna JLo. Mora biti zgovorna, rada potovati, hoditi na izlete. Da je poštena, zna prisluhniti in ni materialistka.

Kaj pri partnerici za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Ženske z močnejšo postavo mi niso všeč, tudi ne pretirano naličene. Ali da je pretirana alkoholičarka ali narkomanka.

Česa vas bo najbolj strah, preden boste prvič zagledali svojo nevesto pred oltarjem?

Strah me ni ničesar, prijavil sem se z mišljenjem, da nimam kaj izgubiti, lahko samo pridobim.

Ste že bili poročeni? Imate otroke?

Nisem še bil poročen in nimam otrok.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Ko mi je umrl dedek in mi je brat to žalostno novico sporočil po telefonu.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Ponosen sem na vse svoje znanje, ki sem ga pridobil z delom.

Kdo so vaši vzorniki?

Moja vzornika sta moja mama in očim. Predvsem očim, ki je naju s sestro sprejel za svoja. Zaradi tega ga zelo spoštujem in imam rad z vsem srcem.

Nam lahko zaupate kakšno zabavno ali nenavadno zgodbo iz svojega življenja?

Prek spleta sem si dopisoval z lepo Švicarko. Najino dopisovanje je trajalo kar nekaj časa. Ker sva si dopisovala v nemškem jeziku, sem predlagal, da se pogovarjava prek videa, nato pa se pred kamero pojavi temnopolt moški. Aleluja (smeh, op. p.).

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Kadar sem zelo utrujen, na sedežni pogledam kak dober film. Sicer pa vožnja s štirikolesnikom, kadar vreme dopušča. Večkrat obiščem tudi svoje starše.

Ali radi potujete?

Prepotoval sem skoraj vso Evropo. Bil sem v Avstriji, Nemčiji, Švici, Italiji, Španiji, na Norveškem … V skoraj vseh državah sem obiskal živalski vrt in zabaviščni park.

Kaj je najbolj presenetljiva stvar o vas?

Najbolj nenavadna stvar bi bila to, da sem v osnovni šoli dve leti treniral balet in plesal folkloro.

