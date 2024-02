Ženin o svoji najtežji življenjski preizkušnji: Bilo mi je zelo hudo in tega ne bi nikoli več ponovil

Rudi je bil rojen v Kopru, zdaj pa živi v Mariboru. Po poklicu je varilec, veliko pa dela tudi kot prostovoljec. Prosti čas najraje preživi v fitnesu. Njegova zadnja zveza je trajala 13 let, od tega je bil sedem let poročen. V zvezi sta mu najpomembnejša sklepanje kompromisov in komunikacija. Seks je zanj potreba, ljubljenje pa znak ljubezni.

Foto: Planet TV

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Zanesljiv, predan, nasmejan.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Moje ljubezensko življenje pred eksperimentom je bilo bolj mirno, ker sem manj iskal novo partnerico in bolj delal na sebi.

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom in kaj je bil razlog, da se ni obnesla?

Moja najdaljša zveza je trajala 12 let, od tega sem bil sedem let poročen. Najina zveza se je ohladila, tudi ker sva imela različne cilje v življenju.

Imate otroke?

Otrok nimam.

Foto: Planet TV

Kaj je po vašem mnenju razlog, da ste trenutno samski?

Samski sem predvsem zato, ker sem v dolgi zvezi izgubil sebe, zato nisem hotel na vsak način riniti v novo zvezo.

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Na zmenku na slepo sem že bil, a se je ponavadi slabo končalo. Slike so eno, realnost pa drugo (smeh, op. p.).

Kakšno partnerico si želite?

Želim si partnerico, ki je visoka kot jaz, športno, s prelepim nasmehom. Pritegnejo me smisel za humor, komunikativnost, razgledanost, resen pogled na družino ter predvsem, da živi in ne samo preživi.

Kaj pri partnerici za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Nespremenljivo bi mi bilo, če ne bi skrbela zase in higieno. Če bi bila preveč negativno nastrojena in bi v to pahnila še mene. Motilo bi me tudi, če ne bi imela skupnih interesov, saj bi zveza zaradi tega verjetno zamrla.

Foto: Planet TV

Česa vas bo najbolj strah, preden boste prvič zagledali svojo nevesto pred oltarjem?

Najbolj mi bo nelagodno, če ji ne bom všeč ali obratno. Da ne bi bilo začetne kemije.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Moja največja ter najtežja preizkušnja je bila delo v tujini. Tam sem bil čisto sam brez prijateljev in družine. Bilo mi je zelo hudo in tega ne bi nikoli več ponovil.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Moj največji dosežek je, da sem se po dolgi zvezi in zakonu sam postavil nazaj na noge. Začel sem z ničle, si na novo začrtal življenjsko pot in si zadal nove izzive.

Kaj je najbolj nenavadna stvar, ki ste jo naredili v imenu ljubezni?

Nekdanji ženi sem pripravil presenečenje za rojstni dan. Dejal sem ji, da jo peljem na večerjo in da se lahko čisto normalno obleče, saj da greva v običajno restavracijo. Ko sva se usedla za mizo, je do najine mize pristopil njen najljubši pevec, se usedel ter z nama povečerjal. Nekdanja žena je potrebovala kar nekaj časa, da je dojela, kaj se dogaja (smeh, op. p.).

Foto: Planet TV

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Svoj prosti čas najraje preživim z družino in prijatelji. Sicer pa rad hodim na izlete, sprehode ali pa v fitnes, če dežuje.

Ali imate kakšne dosežke s športnega področja?

Najbolj ponosen sem na zbrane medalje z dogodkov Urbani gladiator, saj lahko naporne poligone premagaš samo s skupinskim delom.

Kaj je najbolj presenetljiva stvar o vas?

Po naravi sem zabavljač, poln energije, zato marsikoga preseneti, da znam biti včasih tudi umirjen, da znam prisluhniti in da znam svetovati. Velikokrat me ob takšnih trenutkih vprašajo, ali je vse v redu z mano, ker so me navajeni drugačnega (smeh, op. p.).

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka, 4. marca.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in YouTube.