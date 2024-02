Nevesta, ki je pri 48 letih že babica: Mislim, da prave ljubezni sploh še nisem izkusila

Oseminštiridesetletna Irena iz Tržiča dela kot bolničarka negovalka. Njeni hobiji so ples, hoja v naravi, fotomodeling, obiskovanje gledališč, potovanja in branje. Bila je že poročena, in sicer kar 20 let. Ima tri otroke in tudi že dva vnuka. Pravi, da si zasluži biti srečna, vesela in zadovoljna sama s sabo. Prepričana je, da je samska, ker ima visoke zahteve.

Kako bi se sami opisali s tremi besedami?

Iskrena, topla, nežna.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Ljubezensko življenje pred vstopom je bilo polno razočaranj, spodrsljajev in nepravih moških. A so me te zveze veliko naučile.

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom?

Najdaljša zveza pred šovom je bil moj zakon. Trajal je 20 let.

V koliko resnih zvezah ste bili zdaj?

Po ločitvi nisem imela nobene zveze, od tega je osem let.

Kaj je po vašem mnenju razlog, da ste trenutno samski?

Oblegali so me samo nepravi moški, vsi so si želeli samo avanture ali pa so bili vezani in so me želeli imeti samo za ljubico. Jaz ob sebi potrebujem moškega, ki me bo varoval in znal iz mene potegniti najboljše. Sicer pa se navadiš biti sam in tudi samsko življenje je lahko lepo. Je pa res, da zaradi vseh izkušenj težje zaupaš nekomu, saj nočeš dopustiti, da bi ti še enkrat zlomili srce.

Kakšnega partnerja si želite?

Želim si svetlolasega moškega, to je moja želja iz mladosti (smeh, op. p.). In imeti mora modre oči, saj se ob takih stopim. Lahko so tudi zelene (smeh, op. p.). Mora imeti moško postavo, da izžareva moškost in da je športnik po duši. Veliko mu mora pomeniti družina, mora biti dober oče in mora spoštovati ženske. Mora tudi znati poskrbeti zase in ne sme se bati odgovornosti.

Kaj pri partnerju za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Res si ne želim, da bi bil fantovskega videza in suhljate postave. Ne bi bilo sprejemljivo, če se ne bi znal znajti v težkih situacijah, če ne bi imel svojih dohodkov, če bi svoje dneve preživljal po gostilnah s prijatelji, če še vedno živi pri mami, če preveč pije in kadi ...

Česa vas bo najbolj strah, preden boste prvič zagledali svojega ženina pred oltarjem?

Najbolj me je strah, da mu ne bi bila všeč. Da bi bil razočaran nad izbiro strokovnjakov. Da v meni ne bi videl ženske, s katero bi lahko skupaj živel do konca svojih dni.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Klečanje na polenih pri osmih ali devetih letih. Takrat sem dobesedno umrla, šla iz svojega telesa, se iz višine gledala in se zaklela, da jaz svojim otrokom tega ne bom delala. Po tem sem bila bolj tiha miška, skrita, nedostopna, nesamozavestna, kritična do sebe, počutila sem se nesposobno in verjela sem, da nisem za nič dobra. Vse sem naredila, samo da se kdo ni jezil name in da nisem bila tepena. Počutila sem se kot smet.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Najbolj sem ponosna na svoje tri sončke, svoje otroke. In seveda nase, da sem danes taka oseba, kot sem.

Kaj je najbolj nenavadna stvar, ki ste jo naredili v imenu ljubezni?

V imenu ljubezni nisem naredila nič posebnega, ker mislim, da prave ljubezni sploh še nisem izkusila.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Hoja v naravi, branje, fotografiranje, ples, jadranje. Najljubši način odklopa je meditacija ob vodi. Če vreme dopušča, tudi kopanje, saj lahko tako odplakneš vso težo dneva.

Kaj je najbolj presenetljiva stvar o vas?

Mogoče bi tu lahko povedala, da sem se že nekajkrat postavila tudi pred fotografski objektiv kot fotomodel, čeprav se mi ne zdi, da bi to koga ravno presenetilo (smeh, op. p.).

