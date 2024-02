Ženin poskusil tudi s Tinderjem, a ...

Matic dela kot medicinski tehnik v UKC Ljubljana. Ima tudi licenco za osebnega trenerja. V preteklosti je imel tri resne zveze, zadnji dve leti pa je samski. "Moški od ženske potrebuje spoštovanje," je njegovo prepričanje. Drži se vrednot, ki izhajajo iz športa, to so disciplina, organizacija in ne preveč spontanosti. Zelo si želi, da bi kmalu postal očka.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Pozitiven, čustven in discipliniran.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Opisal bi ga kot precej suhoparnega. Kronološko sem bil večji del samski. Razlog je verjetno v tem, da nikoli nisem bil neiskren in se zapletal z dekleti, s katerimi nisem čutil prave povezave.

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom in kaj je bil razlog, da se ni obnesla?

Moja najdaljša zveza je bila dolga eno leto. V tem času že lahko spoznaš osebo do te mere, da vidiš, kje stojita in kako bi lahko skupaj šla skozi življenje. Če se v tem partnerja ne ujemata, je razhod najboljša stvar za oba, saj si s tem dasta novo priložnost v življenju.

V koliko resnih zvezah ste bili do zdaj?

Imel sem približno štiri enoletne zveze.

Kaj je po vašem mnenju razlog, da ste trenutno samski?

Razlog je verjetno ta, da sem pri teh letih že izoblikovana oseba in vem, kaj mi je v življenju pomembno. Podobne lastnosti iščem tudi pri svoji potencialni partnerki. Če bi vprašali druge, bi verjetno skoraj vsi po vrsti rekli, da sem preveč izbirčen (smeh).

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Če šteje za zmenek na slepo tudi zmenek prek aplikacije Tinder, potem je moj odgovor ja. Ponavadi se je končalo po prvi pijači, tako da s takšnimi zmenki nimam ravno najboljših izkušenj (smeh).

Kakšno partnerko si želite?

Želim si dekle, ki ima podobne prioritete, kot jih imam sam. Da ji nekaj pomenijo osnovne življenjske vrednote, da je po drugi strani tudi romantična, čustvena in nežna oseba. Vizualno bi težko povlekel šablono, če pa že moram izpostaviti, so to predvsem lepo telo in oči.

Kaj pri partnerki za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Na kratko so to prevelik sistem "cona udobja" v življenju, prevelika spontanost in osebni nered. Iz tega sledijo rezultati, kot so osebna neurejenost, telesna neurejenost, razne razvade, kot so kajenje, alkohol, ponočevanje in podobno. Teh stvari ne bi prenesel.

Česa vas bo najbolj strah, preden boste prvič zagledali vašo nevesto pred oltarjem?

Skrbelo me bo predvsem, kako bom jaz videti v njenih očeh ob prvem srečanju.

Ste že bili poročeni? Imate otroke?

Nisem še bil poročen in nimam otrok.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Moja najtežja življenjska preizkušnja je bila moja nedavna poškodba vratne hernije, ki me je športnika, kakršen sem, zelo prizadela tako fizično in psihično. Z veliko truda se mi je zaradi ljubezni do športa in treninga uspelo vrniti na raven pred poškodbo.

Kaj je najbolj nenavadna stvar, ki ste jo naredili v imenu ljubezni?

Eni od svojih bivših simpatij sem za valentinovo na ljubljanskem gradu igral na kitaro.

Kako najraje preživljate prosti čas?

Prosti čas najraje preživim z utežmi v fitnesu.

Ali imate kakšne dosežke s športnega področja?

Moje telo je moj dosežek. Dvajset let treninga in garanja.

Ali radi potujete?

Nikoli nisem veliko potoval. Še nikoli sploh nisem bil na letalu (smeh). Bi si pa seveda tudi tega želel. Upam, da se bo to spremenilo in bom vsaj enkrat na leto lahko kam odpotoval.

