Nevesta iz šova priznala: Samska sem, ker sem preveč izbirčna

Šestintridesetletna Katja iz Brezovice je po poklicu notranja oblikovalka. Njeni hobiji so fitnes, sprehodi, joga, branje knjig in potovanja. Zase pravi, da je trmasta in zahtevna. Rada ima, da je vse načrtovano in urejeno. Motijo jo leni ljudje, saj je sama zelo disciplinirana in organizirana. Prizna, da ima raje mlajše moške, saj se z njimi bolje razume. Do zdaj je bila v dveh zvezah, njena najdaljša pa je trajala dve leti. Želi se zaljubiti v moškega, s katerim bosta ustvarila družino ter zgradila ljubeč in spoštljiv odnos.

Kako bi se sami opisali s tremi besedami?

Družabna, komunikativna in trmasta.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Srečno in zaljubljeno. Dokler je trajalo (smeh).

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom in kaj je bil razlog, da se ni obnesla?

Najdaljša zveza je trajala dve leti. Zvezo sva s partnerjem preknilia, ker med nama ni bilo več čustev in prave komunikacije.

Kaj je po vašem mnenju razlog, da ste trenutno samski?

Trenutno sem samska, ker sem preveč izbirčna in morda privlačim moške z enakim karakterjem, ki meni ne ustrezajo. Mi je pa nekaj let tudi ustrezalo, da sem bila samska. Zdaj pa si res že želim imeti partnerja in svojo družino.

Kakšnega partnerja si želite?

Želim si partnerja, ki je iskren, komunikativen, družaben, urejen, pozitiven, zabaven, da je rad aktiven, a da ima rad tudi umirjene dneve. Pomembno mi je, da se rad zdravo prehranjuje. Po videzu so mi všeč visoki, postavni, ne preveč mišičasti, temnolasi, lahko tudi zabriti.

Kaj pri partnerju za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Zame ne bi bilo sprejemljivo, če ima negativen pogled na stvari, če je lažnivec, samovšečnež, pretirano len, pretirano ljubosumen, da se nezdravo prehranjuje in da ne naredi nič zase. Da se samo pritožuje in da gleda in vidi samo sebe. Ne bi mi bilo všeč, če bi bil močnejše postave in da ne bi nič dal na svoj videz.

Česa vas bo najbolj strah, preden boste prvič zagledali vašega ženina pred oltarjem?

Da se s partnerjem karakterno ne bi ujela in da me fizično ne bi niti malo privlačil.

Ste že bili poročeni? Imate otroke?

Poročena nisem bila, otrok tudi nimam ... še (smeh).

Kaj je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Prometna nesreča. Še vedno vpliva name pri različnih situacijah, ki se jim zaradi tega tudi izogibam. S tem se spopadam še danes, vendar poskušam ne preveč razmišljati in govoriti o tem.

Kaj je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Zaključena fakulteta. V šoli nikoli nisem bila ravno pridna učenka, a sem si s tem dokazala, da če se za nekaj odločim, potem lahko vedno pridem do cilja.

Nam lahko zaupate kakšno vašo zabavno ljubezensko pripetijo?

Uh, kar nekaj jih je bilo. Morda je bilo najbolj smešna ta, ko sem bila na zmenku v kinu. Vmes sem odšla iz dvorane in ko sem prišla nazaj, sem se usedla zraven fanta, a kmalu zatem spoznala, da sem se usedla zraven napačnega fanta. Od zaljubljenosti sem bila na tistem zmenku popolnoma zmedena (smeh).

Kaj je najbolj nenavadna stvar, ki ste jo naredili v imenu ljubezni?

Je ni bilo. Res pa je, da sem vedno želela narediti vse za fanta, v katerega sem bila zaljubljena.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Moj prosti čas vključuje sprehode v naravi, jogo, vodene vadbe, počitek in čas zame, druženje s prijatelji in družino ter tudi učenje novih stvari, ki me zanimajo.

Ali radi potujete?

Potujem zelo rada, vendar samo v določene kraje, mesta, države. Najljubša destinacija do zdaj so bili Maldivi.

