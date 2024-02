Ženin iz šova: Skrbi me, da me bo pred oltarjem pričakala moja bivša

V ponedeljek, 4. marca, si boste na Planetu lahko ogledali prvo epizodo tretje sezone slovenske različice ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled, v kateri bomo spremljali šest parov na poti iskanja prave ljubezni. Neveste in ženine smo že predstavili, zdaj pa jih skozi intervjuje lahko tudi podrobneje spoznate. Ženin Miha nam je razkril, zakaj je še vedno samski, kakšno partnerico si želi in kaj ga bo tik pred poroko najbolj skrbelo.

Štiriinpetdesetletni Miha prihaja iz Ponikve. Tam si je tudi zgradil hišo, v kateri trenutno živi sam. Nima otrok in nikoli ni bil poročen. Zase pravi, da je zvest, empatičen in čuječ moški, ki verjame v energije. Raje opazuje naravo, kot gleda v telefon. V prostem času obiskuje fitnes, zelo rad pleše in občasno dela tudi kot DJ. Imel je nekaj daljših zvez, a prizna, da ima z ženskami slabe izkušnje. Boji se osamljenosti, zato bi rad spoznal žensko, s katero bi zgradil iskren odnos.

Kako bi se sami opisali s tremi besedami?

Resen, družaben, romantičen.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Razgibano ljubezensko življenje.

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom in kaj je bil razlog, da se ni obnesla?

Štiri leta. Razšla sva se zaradi različnih življenjskih pogledov.

V koliko resnih zvezah ste bili do zdaj?

Bil sem v štirih resnih zvezah.

Kaj je po vašem mnenju razlog, da ste trenutno samski?

Moj finančni položaj.

Ste že bili kdaj na zmenku na slepo?

Da, bil sem že na zmenku na slepo. Začetek je bil obetaven, kasneje se zveza žal ni obdržala.

Kakšno partnerico si želite?

Mora biti temnolasa, vitka, seksapilna, urejena, skromna, odprta za novosti, razgledana, družabna. Pa da rada pleše, potuje, se ukvarja s športom in da ima zdrav življenjski slog.

Kaj pri partnerici za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Niso mi všeč kratki lasje, če je presuha ali če ima premočno postavo. Ni sprejemljivo, če kadi in preveč pije, če je neurejena, če razpravlja samo o negativnih stvareh in če nima jasno zastavljenih ciljev v življenju.

Kaj vas bo najbolj skrbelo, preden boste prvič zagledali svojo nevesto pred oltarjem?

Da bi me pred oltarjem pričakala moja bivša (smeh, op. p.). V resnici me skrbi, da med nama ne bi bilo prave kemije.

Ste že bili poročeni? Imate otroke?

Nisem bil še poročen in nimam otrok.

Katera je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Najtežje je bilo, ko je bivša partnerka na hitro končala najino zvezo. Nekaj časa sem bil bolj zaprt vase, potem sem se odločil, da bom šel optimistično naprej v življenje.

Na kaj v življenju ste najbolj ponosni?

Da sem iz tihe in zaprte osebe postal tako odločen, odprt in družaben.

Nam lahko zaupate kakšno zabavno zgodbo iz svojega ljubezenskega življenja?

Najbolj zabavno je bilo, ko sem od dekleta, ki je delalo na pošti, dobil ljubezenski telegram. Pošto so prevzeli moji starši in ob pogledu na telegram so najprej pomislili na najhujše.

Kaj je najbolj romantična stvar, ki ste jo kdaj naredili za svojo srčno izbranko?

Spekel sem ji kruh v obliki srca z njenima začetnicama na vrhu.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Rad imam sprehode in fotografiranje narave. Rad vrtim glasbo, obožujem ples in obiskujem fitnes.

Ali radi potujete?

Zelo rad potujem. Me drugim sem en mesec preživel pri znancih v Kanadi. Predvsem pa si želim raziskati Azijo in Južno Ameriko.

