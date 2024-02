Nevesta brez ovinkarjenja: Maminih sinčkov ne potrebujem

Dvainštiridesetletna Marjetka iz Velenja je po izobrazbi strojni tehnik, dela pa kot kontrolorka kakovosti. V prostem času rada pleše, kolesari, teče, občasno se povzpne na kakšen hrib, kuha ter se druži s prijatelji in družino. V zvezi je bila 14 let, kasneje pa v nekaj krajših. Raje ima mlajše moške, ker so bolj zabavni in imajo več energije, a kot pravi, so lahko v zvezah včasih neresni. Je odprta in prilagodljiva. Tudi od partnerja pričakuje, da jo bo sprejel takšno, kot je – energično in nasmejano.

Foto: Planet TV

Kako bi se sami opisali s tremi besedami?

Zvesta, iskrena, samostojna.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

V zvezi sem bila 14 let. Zaljubila sem se v mladih letih in mislila sem, da na svetu obstaja samo on. Na koncu se pač ni izšlo. Zdaj sem že kar nekaj časa samska, ker vem, kaj hočem in česa ne potrebujem.

Kaj je bil razlog, da se ta zveza ni obnesla?

On ni želel imeti otrok, pa tudi po značaju sva si bila precej različna.

Foto: Planet TV

V koliko resnih zvezah ste bili zdaj?

V štirih.

Kaj je po vašem mnenju razlog, da ste trenutno samski?

Sem izbirčna in vem, kaj hočem v življenju.

Kakšnega partnerja si želite?

Videz ni tako pomemben. Pomembno je, da me bo znal spoštovati, da je odločen in biti mora samostojen kot jaz. Maminih sinčkov ne potrebujem. Mora mi znati prisluhniti in mi vedno stati ob strani. Pa da mu je blizu šport, da lahko grem z njim nekam v naravo. Če bi znal še kuhati ali plesati, bi bila to pika na i.

Kaj pri partnerju za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Niso mi všeč moški, ki so samovšečni, nespoštljivi, leni, zanemarjeni in imajo preveč kilogramov.

Česa vas bo najbolj strah, preden boste prvič zagledali svojega ženina pred oltarjem?

Da mu ne bi bila všeč.

Foto: Planet TV

Kaj je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Moja najtežja življenjska izkušnja je bila izguba očeta. Dve leti bosta že od tega. On je bil moj vzor. Na srečo imam dva brata, ki sta mi pomagala preboleti to izgubo, in mojo zlato mamo, ki mi je vedno v oporo.

Kdo so vaši vzorniki?

Moja dva brata, ki sta srečno poročena.

Kaj je najbolj nenavadna stvar, ki ste jo naredili v imenu ljubezni?

Za ljubezen bi naredila vse. Tako sem tudi nehala kaditi.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Odpravim se na tek v naravi, pohod v hribe, na kolesarjenje, rada tudi plešem in kuham. Pozimi hodim v fitnes.

Foto: Planet TV

Ali radi potujete?

Ja, zelo rada. Lani sem mesec dni službeno preživela v Mehiki. Zelo prijetni in topli ljudje, ki jim je družina na prvem mestu. Všeč mi je tudi, ker so moški zelo spoštljivi do žensk.

Kaj je najbolj presenetljiva stvar o vas?

Marsikoga bi verjetno presenetilo, kako dobro znam kuhati (smeh, op. p.).

