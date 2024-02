"Najtežje v življenju mi je bilo ob ločitvi!"

Enainpetdesetletna Olga je odraščala v Rusiji, potem pa se je pri svojih dvajsetih poročila s Slovencem in si ustvarila družino. Ima dva otroka. Po izobrazbi je diplomirana filologinja srbohrvaščine in književnosti. Je zelo aktivna ženska z veliko hobiji. Štirinajst let je trenirala umetnostno drsanje, zdaj pa rola, smuča in hodi v hribe. Zanimajo jo tudi ples, glasba, knjige in joga. Želi si nekoga, ki ima dovolj energije in je dejaven na različnih področjih.

Foto: Planet TV

Kako bi se sami opisali s tremi besedami?

Ustvarjalna, optimistična, odprta.

Kako bi opisali svoje ljubezensko življenje, preden ste vstopili v ljubezenski eksperiment?

Lahko rečem, da je bilo poučno.

Kako dolga je bila vaša najdaljša zveza pred šovom in kaj je bil razlog, da se ni obnesla?

Bila sem poročena 21 let. Razšla sva se, ker je mož delal v tujini.

Foto: Planet TV

Ste že bili poročeni? Imate otroke?

Bila sem že poročena in imam dva otroka.

Kaj je po vašem mnenju razlog, da ste trenutno samski?

Glavni razlog je verjetno moja izbirčnost.

Kakšnega partnerja si želite?

Želim si nekoga, ki je karizmatičen, odgovoren, dosleden, pozoren, ima veselje do življenja in zna kuhati. Mora me spoštovati, biti nekadilec in športnik po duši. Videz mi ni pomemben.

Kaj pri partnerju za vas ne bi bilo sprejemljivo?

Ne bi mogla prenašati nekoga, ki kadi, laže, je zahrbten, ne prevzema odgovornosti in je nasilen.

Foto: Planet TV

Česa vas bo najbolj strah, preden boste prvič zagledali svojega ženina pred oltarjem?

Ničesar.

Kaj je bila vaša najtežja življenjska preizkušnja?

Najtežje mi je bilo ob ločitvi. Čeprav je bilo zelo stresno, sem se takrat naučila potrpežljivosti.

Kateri je vaš največji življenjski dosežek, na kaj ste najbolj ponosni?

Vsekakor na svoja dva otroka.

Kako najraje preživljate svoj prosti čas?

Moj prosti čas zapolnjujejo risanje, slikanje, branje knjig, rolanje in plavanje v gorskih rekah. Zelo ljuba so mi tudi srečanja s prijateljicami.

Foto: Planet TV

Ali imate kakšne dosežke s športnega področja?

V mladih letih sem bila prvakinja kluba za umetno drsanje, kjer sem trenirala.

Ali radi potujete?

Rada potujem. Najlepši se mi zdita Islandija in Azurna obala.

Kaj je najbolj presenetljiva stvar o vas?

Mogoče to, da obvladam veliko jezikov. Učim namreč tudi tajščino in francoščino.

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka, 4. marca. Na isti dan se z drugo sezono na Planet vrača tudi zabavna kuharska pustolovščina Večerja za 5!

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in YouTube.