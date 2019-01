Tako se v resnici razumejo igralci priljubljene serije #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V uspešnici Istanbulska nevesta med Farukom in Surejo prekipeva od ljubezni, a tašča Esma in njena druga snaha Ipek se kar ne omehčata. Zlobne poglede strelja tudi maščevalni Adem, vendar je razpoloženje za kamero povsem drugačno. Poglejte, kako se igralska ekipa razume v resnici!

"Selfi" z mamo in očetom, ki ga je mali Emir ovekovečil na svojem Instagram profilu in s tem presenetil Surejo, ki je mislila, da gre otrok na kampiranje le z očetom, se je prav zares znašel na družbenem omrežju - objavil ga je mladi igralec Artun Kasapoğlu.

Artun na družbenih omrežjih z veseljem objavlja fotografije s soigralci in pravi, da ima s svojima televizijskima staršema prav poseben odnos, zaradi česar so veliko lažja tudi naporna snemanja.

Pred kamero drama na stopnicah, med odmorom poziranje

Na Planetu smo v Istanbulski nevesti sicer nedavno spremljali pravo dramo z malim Emirjem, ki je na prednovoletnem snidenju z družino po nesreči slišal, da ima njegova mama novega prijatelja. Medtem ko se je snemanje končalo z Begum, ki se je nemočno sesedla na stopnicah, pa so igralke ob tej priložnosti posnele tudi fotografijo, ki priča o tem, da igralska zasedba med snemanjem zelo uživa.

Emirju je resnico o maminem novem prijatelju po nesreči izdala Ipek, ki v seriji poskrbi za marsikatero cinično pripombo in zavijanje z očmi, še posebno pa ji gre v nos simpatična Sureja, ki jo vidi v najslabši luči. Snahi si ne bi mogli biti bolj različni in čeprav Ipek pred kamero razen obsedene pozornosti do svoje dojenčice ne kaže kakšne posebne naklonjenosti do otrok, sta se z mladim igralcem Artunom v resnici pogosto zabavala.

TV-mama o otrocih zasebno še ne razmišlja

Igralka Dilara Aksüyek, ki upodablja Ipek, zasebno o naraščaju še ne razmišlja, čeprav z zvezdnikom Ceyhunom Mengiroğlujem veljata za enega najlepših parov na turški družabni sceni. "Najino razmerje je čudovito, rada preživljam čas s svojim dragim. Vendar zdaj še nimava časa razmišljati o poroki, imava še dovolj časa," pravi 31-letna lepotica.

Prav nasprotno pa je prvič oče lani postal 46-letni Özcan Deniz, ki v Istanbulski nevesti igra šarmantnega Faruka, Surejinega moža in Emirjevega očeta. S svojim televizijskim sinom pogosto pozirata pred fotografskim objektivom tako v seriji kot tudi zasebno, saj se odlično razumeta. Özcan je malemu igralcu tudi zelo pomagal pri razvijanju igralskih sposobnosti.

Svojega televizijskega očeta kliče "očka Özcan"

Artun svojega tv-očeta na fotografijah, ki jih objavlja na družbenih omrežjih, celo šaljivo imenuje "očka Özcan" in nič drugače ni bilo niti na praznovanju igralčevega rojstnega dne, ko se je v zakulisju snemanja poveselila celotna ekipa.

Verjetno za največji kontrast med likom za in pred kamero poskrbi Ipek Bilgin, ki v Istanbulski nevesti igra strogo taščo Esmo. Spoštovana igralka pravi, da s svojim likom nima nič skupnega razen tega, da sta obe precej glasni. Igranje oblastne tašče ji je v izziv, vlogo pa je sprejela predvsem zato, ker si je želela sodelovati z režiserko Zeynep Günay Tan, pravi Ipek, ki bo marca dopolnila 63 let.

Tašča iz pekla je v resnici zelo nasmejana

Esma ima še posebno težaven odnos s Surejo, ki je nikakor ne more sprejeti v vlogi svoje snahe, a v resnici sta se igralki zasebno zelo povezali, skupaj z režiserko pa jih druži pristno prijateljstvo, ki je očitno tudi iz fotogafij iz zakulisja.

Prav nasprotno s Surejo pa se Esma dobro razume s svojo hišno pomočnico Nurgul, ki ju v resnici druži pravo zavezništvo. Igralka Pelinsu Pir na družbenih omrežjih pogosto objavlja utrinke s snemanja serije iz katerih veje dobro vzdušje.

Boječa služabnica je znana stand-up komičarka

48-letna Pelinsu je v domovini zelo znana igralka, ki ima za seboj bogato kariero. Igrala je tako v gledališču kot v več filmih in serijah, velja pa tudi za prvo turško stand-up komičarko. S srcem in dušo je predana igralskemu poklicu, a tudi zasebno živi polno življenje, saj se je leta 2015 po 18 letih zveze poročila s svojim partnerjem.

Pelinsu je v svoj objektiv med sproščenim druženjem z dekleti iz serije ujela tudi igralki Asli Enver in Dilaro Aksüyek, ki si pred kamero kot Sureja in Ipek ne bi mogli biti bolj različni.

Za branje scenarija potrebuje več ur

Soigralci Asli pomagajo tudi pri branju scenarija, saj ima sama disleksijo in za branje potrebuje veliko več časa. Medtem ko drugi igralci Istanbulske neveste za prebiranje scenarija potrebujejo pol ure, mora sama temu posvetiti kar pet ur. A Asli pravi, da si na srečo besedilo vsaj hitro zapomni, pa tudi podpora sodelavcev naredi svoje.

Svoje težave imata tudi lik Sureje in Begum, a igralki Asli in Özge Borak imata v resnici podoben smisel za humor in se med snemanjem pogosto nasmejita.

Prijateljstvo za vse življenje

Özge, ki je upodobila Begum, pa je prijateljico za vse življenje pravzaprav našla v Neslihan Yeldan, ki igra Surejino teto Senem. Dami sta se lani celo odpravili na skupne počitnice na grški otok Samos, Neslihan pa je njun dopust primerjala s "Thelmo in Louise v bolj nedolžni različici".

Ko govorimo o kontrastih med likom, ki ga vidimo v seriji in človekom, ko ga igra, nikakor ne moremo mimo maščevalnega in vzkipljivega Adema, ki je po ženinem ultimatu šele zdaj začel hoditi k psihiatrinji in začel razreševati travme iz preteklosti.

Igra negativca, sicer pa poje romantične pesmi

Adema, ki mu življenje v senci družine Boran ni prizanašalo, je odlično upodobil priznani 43-letni turški igralec in glasbenik Firat Tanış, ki je v svoji bogati karieri prejel več nagrad, njegovo skladbo pa smo slišali tudi v Istanbulski nevesti. Prav zaradi videza mu pogosto namenjajo vloge negativcev, kar pa Firata ne moti, saj meni, da je igranje temačnih likov s težavno preteklostjo večji umetniški izziv.

Ademovo ženo Dilaro, ki je bila žrtev njegovega nasilja, igra Neslihan Arslan, ki je v seriji Surejina najboljša prijateljica. Igralki sta se hitro spoprijateljili tudi zasebno.

Z Asli sta postali pravi prijateljici

"Asli je zelo preprosta in dobra oseba. Igrava prijateljici, ki sta skupaj odrasli in čeprav v resničnem življenju nimava takšne zgodovine, se v njeni družbi počutim odlično, postali sva pravi prijateljici," je povedala Neslihan, igralki pa medsebojno naklonjenost pogosto izkazujeta tudi z objavami na družbenih omrežjih.

Kaj nas čaka v novih delih Istanbulske neveste?



Faruk se povsem omehča, kar zadeva zvezo Begum in Džana, s čimer pa Sureji nevede povzroči še hujšo stisko. Odgovor, kdo bi utegnil biti Fikretov izsiljevalec, šefu ponudi Esra, Adem, ki ga je Garip pustil na cedilu, pa išče novega odvetnika; prvi, na katerega pomisli je ...



Vse kaže, da se bosta po sili razmer poti Esme in Garipa spet razšli kot nekoč, toda materi vlije upanje razumevajoči Osman. Sureja se medtem sestane z Džanom, ki trdi, da si Figen izmišlja stvari. V dvorcu je veselo, praznuje se novo leto! Esma bo zaigrala na klavir, družina obuja spomine in se obdaruje.

