Stilska preobrazba strašne tašče #foto

Nocoj bosta na sporedu kar dva dela Istanbulske neveste, v katerih se nam obetata dve presenetljivi večerji, ki si ju nikoli ne bi mogli zamisliti. Za isto se mizo se bodo namreč našli Boranovi bratje in osovraženi Adem, nenavadno sproščeno večerjo pa si bo privoščila tudi strah in trepet dvorca, sultanka Esma.

Priljubljeno turško serijo Istanbulska nevesta lahko odslej na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka v kar dveh delih zapored, ob 20.00 in ob 21.00.

Že nocoj se nam v Istanbulski nevesti obetata dve presenetljivi večerji, ki bosta vzbudili kar nekaj močnih čustev. Sureja, ki je zaskrbljena za Dilaro, si želi prijateljico in njenega moža Adema povabiti na večerjo, kar bo povzročilo nove napetosti s taščo Esmo. A prav Esma se bo odpravila na še bolj čustveno večerjo s starim prijateljem, ki je hkrati tudi njen nasprotnik v pravnem sporu glede dediščine.

Iz do vratu zapete gospodarice do dame v hlačah

Morda še bolj presenetljivo je to, da je Esma pred večerjo poskrbela za pravo stilsko preobrazbo in se namesto skrbno urejene in do vratu zapete matriarhinje prelevila v malce bolj sproščeno, elegantno gospo.

Stilsko preobrazbo bo doživela tudi Bade

Modna preobrazba pa ne bo le ena, saj je tudi Bade povabljena na večerjo in prosi Surejo, če ji posodi obleko, saj sama nima ničesar primernega za obleči. Končni rezultat bo predvsem na Muratu pustil zelo močan vtis ...

Kako bo videti večerja bratov Boran s svojim sovražnikom, ki je hkrati njihov polbrat, si oglejte že ob 20.00 na Planetu, ko bosta na sporedu dva dela Istanbulske neveste zapored.

