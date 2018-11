Takšna je v resnici tašča iz pekla #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Istanbulski nevesti igra taščo, kakršne si ne bi želel prav nihče, v zasebnem življenju pa je igralka Ipek Bilgin nasmejana popotnica, predana svojemu poklicu, ki ima z matriarhinjo družine Boran skupno le to, da sta obe glasni.

Nihče ne zna stiskati ustnic in vihati nosu tako učinkovito kot mama televizijske družine Boran, ki jo upravičeno kličejo sultanka Esma. Ipek Bilgin je z njo ustvarila lik, ki si mu nihče ne bi želel postaviti po robu. Igranje oblastne tašče ji je v izziv, vlogo v nadaljevanki Istanbulska nevesta pa je sprejela predvsem zato, ker si je želela sodelovati z režiserko Zeynep Günay Tan, pravi spoštovana igralka.

Ipek, ki je od leta 2011 vdova, je povsem predana igralskemu poklicu, v katerem se je našla tudi njena hčerka Çağ Çalışkur, ki po mami ni podedovala le talenta, ampak tudi rdečkaste lase, kakršne je imela Ipek v mladosti.

Mamo in hčerko druži tudi ljubezen do potovanj. Letos sta tako obiskali Bali, lani sta se potepali po New Yorku, utrinke pa redno objavljali tudi na družbenih omrežjih.

Esma bo sicer v Istanbulski nevesti v prihodnjih dneh praznovala 60. rojstni dan, približno toliko pa je bila v času snemanja stara tudi igralka, ki bo marca dopolnila 63 let. A praznovanje bo Esmi v seriji pokvaril zanjo zelo neljub razplet dogodkov ...

Kaj nas čaka v novem delu Istanbulske neveste?



Faruka čakata dva težka in s čustvi nabita pogovora – s sinom Emirjem in Surejo; izid prvega je skrajno negotov, prav tako je veliko vprašanje, kako se bo na Farukov ganljiv poskus, da bi vendarle še enkrat premislila o odločitvi za ločitev, odzvala Sureja. Esmi, ki je naročila temeljito poizvedbo o Garipu, svoji mladostni ljubezni, za trenutek vztrepeta srce, ko se izkaže, da je ločen in da ni bil nikoli vpleten v umazane posle, a že v naslednjem hipu si spet nadene neprebojni oklep, saj jo zmoti njegova lastnost, zaradi katere se je bila nekoč že opekla.

