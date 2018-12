Odslej kar dva dela Istanbulske neveste zapored!

Velika turška uspešnica Istanbulska nevesta je osvojila tudi srca slovenskih gledalcev in gledalk, ki od torka do četrtka ob 20. uri na Planetu nestrpno pričakujejo nadaljevanje zgodbe o preprosti mladi nevesti sredi tradicionalnega okolja bogataške družine. Da bo ogled te izvrstne serije še slajši, bosta s prihodnjim tednom na sporedu dva dela zapored, torej ob 20. in ob 21. uri, prvič že v ponedeljek, 10. decembra.

Istanbulska nevesta se ponaša z visokim produkcijskim nivojem, tenkočutnim scenarijem in življenjskimi liki, ki so nadaljevanki letos prislužili tudi nominacijo za mednarodnega emmyja.

Ne tako tipično turško nadaljevanko, ki postreže z marsikatero življenjsko modrostjo, pa tudi s smehom, lahko na Planetu od 10. decembra, spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20. in ob 21. uri.

Tik pred ločitvijo se je zgodil velik preobrat

Na Planetu trenutno spremljamo drugo sezono izjemno priljubljene serije, v kateri je prišlo do velikega preobrata. Sureja je namreč na koncu prve sezone izgubila otroka ter hkrati ugotovila, da ima Faruk iz prejšnjega razmerja z Begum, za katerega prav tako ni vedela, desetletnega sina Emirja. Razočarana je spakirala kovčke in se preselila v Prago, a Faruk jo je po dolgem trudu le našel in upal, da bo prišla nazaj.

Vendar Sureja na izdajo ni mogla kar tako pozabiti in razprtije med odtujenima zakoncema so se zdele prevelike. Ko sta že stala pred sodnikom in bila pripravljena na podpis ločitvenih papirjev, si je Sureja po izkušnji prometne nesreče vendarle priznala, da tudi ona ne more živeti brez Faruka.

Tašča obljubila, da se ne bo več zadrževala

Trenutek, ki so ga čakali vsi gledalci, je bil sladek, a vendarle je pred parom veliko preprek - tašča Esma, ki se je veselila ločitve, je namreč še bolj besna kot poprej, tukaj je še Emir, ki je ravno izvedel, da je Faruk njegov oče, nenazadnje pa Faruka še vedno tiho ljubi tudi Begum, mama njegovega otroka ...

Družina Boran se po razkritju, da je maščevalni Adem sin pokojnega očeta in s tem tudi dedič družinskega premoženja, sooča še s hujšimi pretresi, ki zajemajo tudi Esmino ljubezen iz otroštva, odvetnika Garipa. Za komične elemente v Istanbulski nevesti pa poskrbita Surejina teta Senem in pomočnik družine Boran Akif, ki sta se nepričakovano zapletla tudi romantično.

Istanbulska nevesta je od ponedeljka, 10. decembra, na Planetu na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20.00 in 21.00.

