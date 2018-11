Mladi igralec, zaradi katerega se odrasli zazrejo vase #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turške serije so nam predstavile kar nekaj mladih igralcev, ki so gledalce očarali tudi z odlično igro. V Istanbulski nevesti za veliko čustvenih trenutkov poskrbi tudi Emir, prek pogovorov z njim pa si tudi odrasli liki v seriji priznajo marsikatero življenjsko resnico.

Emir v trenutku, ko je v Istanbulski nevesti izvedel, da je Faruk njegov oče

V seriji Mama nas je je očarala deklica Melek, ki jo je odlično odigrala takrat osemletna Beren Gökyıldız, v čustveni seriji Ženska smo spremljali Nisan in Doruka, ki sta ju upodobila devetletna Kübra Süzgün in petletni Ali Semi Sefil, zdaj pa se v priljubljeni Istanbulski nevesti navdušujemo nad razposajenim Emirjem, čigar svet je pretresla novica, da je "stric" Faruk pravzaprav njegov oče.

Prva večja vloga je poskrbela za takojšnjo prepoznavnost

Emirja je odlično odigral mladi igralec Artun Kasapoğlu, ki je prve igralske izkušnje nabiral z nastopanjem v televizijskih oglasih. V Istanbulski nevesti igra v svoji prvi večji vlogi, ki mu je zaradi izjemne priljubljenosti serije prinesla takojšnjo prepoznavnost, letos pa je zaigral tudi v znanstveno-fantastični komediji Arif v 2016.

Najprej selitev, nato še "nov" oče

Artun kot navihani Emir v Istanbulski nevesti poskrbi za spontane trenutke otroške razposajenosti, izvrstno pa se je odrezal tudi v čustvenih prizorih, ki jih prav tako ni malo. Emir je namreč odraščal v Londonu brez očeta in po pretresu s selitvijo v Turčijo ga povsem šokira še novica, da je njegov pravi oče Faruk. Čeprav ga je vzljubil kot strica, se mora otrok tako navaditi na povsem novo resničnost.

Zaradi Emirja so odrasli bolj iskreni do sebe

Prek pogovorov z Emirjem odrasli liki v Istanbulski nevesti pogosto spoznajo marsikatero življenjsko resnico, ki jo skušajo razložiti sočutnemu dečku. Emir se je tako po pretresljivi novici zatekel k Sureji, ki se je z njim pogovorila o odpuščanju in tem, zakaj nam ljubljeni včasih prekrivajo resnico, s čimer se je morala zazreti tudi vase.

Istanbulska nevesta je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20.00, v ponedeljek sta na Planetu kar dva dela zapored.

S televizijskima staršema ima poseben odnos

Desetletni Artun, čigar zaščitni znak so bujni, skodrani lasje, rojstni dan praznuje 25. julija, poleg igranja pa ga navdušujeta tudi rolkanje in košarka. Na družbenih omrežjih z veseljem objavlja fotografije s soigralci in pravi, da ima s svojima televizijskima staršema prav poseben odnos, zaradi česar so veliko lažja tudi naporna snemanja.

Emir s svojima pravima staršema, ki skrbno bdita tudi nad njegovimi profili na družbenih omrežjih:

Garip obišče Esmo, da bi se v miru pogovorila, a ga ta spet ošteje zaradi stranke in grehov iz preteklosti. Medtem pride po očeta hči, ker se ne oglasi na mobitel, in preseneti Osmana. Sureja razveseli Džana in mu pove, da bosta skupaj pela. Faruk kupi Emirju fotoaparat. Navdušeni Emir želi posneti "selfi" z obema staršema. Esma se pripravlja na praznovanje rojstnega dne.

