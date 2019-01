Ženo iz serije vara s svojo pravo ženo

Istanbulska nevesta govori zgodbo o strastni ljubezni med Surejo in Farukom Boranom, ki se predvsem zaradi tradicije in zapletenih družinskih odnosov sooča s številnimi preizkušnjami. Te mučijo tudi Fikreta Borana, ki se ne more sprijazniti z dejstvom, da živi v senci uspešnejšega starejšega brata Faruka in zato pogosto sprejema napačne odločitve.

Istanbulska nevesta se z novimi deli se vrača že v sredo (2. januar) in četrtek (3. januar) ob 20. in ob 21. uri.



Serijo lahko spremljate od ponedeljka do četrtka na Planetu.

Ljubezen iz srednješolskih klopi

Fikret je v seriji sicer poročen z Ipek, ki jo igra Dilara Aksüyek, a se njegovo srce vseeno vname za lepo rdečelaso tajnico v družinskem podjetju. Tajnico Esro pa igra resnična soproga igralca Saliha Bademcija. Salih in Imer Özgün sta poročena od leta 2015, njuna ljubezen pa ima dolgo zgodovino, saj sta bila najprej najboljša prijatelja v srednji šoli, nato pa sta postala par.

Žena je postala ljubica

"Sodeč po odzivih na družbenih omrežjih se ljudje zaradi nastale situacije zelo zabavajo. Pogosto komentirajo, da svojo ženo iz serije varam s svojo pravo ženo," je v smehu povedal 34-letni igralec, ki je z ženo nazadnje skupaj nastopal na odru v srednji šoli. "Vsak dan skupaj rasteva, zelo se zabavava," je Salih razkril recept za uspešen zakon.

Fikret in tajnica Esra sta v službi zelo pozorna drug do drugega ...

Kaj nas čaka v prihodnjih delih Istanbulske neveste?



Faruk, Begum in Emir gredo skupaj v tabor in se zabavajo ob reševanju zadanih nalog, ko prispe Sureja s torbo, ki jo je Faruk pozabil doma. Adem in terapevtka se medtem dotakneta Ademove najranljivejše teme, njegove matere, ki jo vidi kot svojega angela varuha. Sureja spakira in prosi Nazifa, da jo odpelje za nekaj dni k teti Senem. Potoži ji, da se je Faruk spremenil, odkar ima Emirja in da se bo težko sprijaznila s tem. Ravno takrat pozvoni na vratih in pojavi se Faruk.



Senem in Akif bosta vendarle javno priznala svojo ljubezensko zvezo, Ipek pa je čedalje bolj bolestno navezana na prvorojenko in sploh ne opazi, da se Fikret vse bolj oddaljuje od nje. Esma medtem spet stresa gnev na Surejo in gre celo tako daleč, da najame detektiva, ki bi spremljal vsak njen korak.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.