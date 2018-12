Prihaja Maščevanje v visokih petah

Že v četrtek, 3. januarja, bo ob 19.00 na sporedu zadnji del turške serije Ne izpusti me. Že naslednji dan, 4. januarja, pa bo ob 19. uri na sporedu prvi del še bolj udarne serije Maščevanje v visokih petah (Ufak Tefek Cinayetler). Glamurozna drama s primesmi trilerja, ki so jo snemali med letoma 2017 in 2018, nas bo popeljala v svet mračnih skrivnosti visoke družbe. Štiri lepe in uspešne ženske, prijateljice iz otroštva, se ponovno srečajo kot odrasle ženske, a med seboj nimajo poravnanih računov …

Arzu, Merve in Pelin so se kot najstnice s kruto potegavščino znesle nad svojo ambiciozno prijateljico Ojo. Potegavščina je na njej pustila hude posledice. Bila je osramočena, hudo prizadeta in obhajale so jo samomorilske misli. Skozi leta so Arzu, Merve in Pelin ostale v tesnem stiku, nič pa niso slišale o Oji. Ker so se bale, da je storila samomor, se niso nikoli upale stopiti v stik z njo. Vendar pa usoda četverico ponovno združi in Oja ima priložnost za maščevanje.

Visokoproračunska krimi serija Maščevanje v visokih petah prinaša intrigantno zgodbo in štiri močne ženske like, ki poleg napetosti in drame prinašajo tudi kanček humorja. Vse štiri junakinje se med seboj povsem razlikujejo tako pod karakterju kot po stilu oblačenja, ustvarjalci serije pa so za potrebe snemanja zgradili posebno četrt, v kateri živijo.

Ne tako tipična turška nadaljevanka, ki prinaša spletke, skrivnosti, dober stil in kanček humorja, bo na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 19. uri, prvič že v petek, 4. januarja, ob 19.00. Ob 20.00 na sporedu ostaja še priljubljena družinska saga Istanbulska nevesta, ki jo spremljamo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri.

