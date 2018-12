Turška igralka je velika ljubiteljica živali #foto

Turška zvezdnica Asli Enver, ki ima veliko oboževalcev tudi na družbenih omrežjih, svoj vpliv rada uporabi predvsem za dobra dela. Najpogosteje poziva k skrbi za štirinožce in prostem času pogosto pomaga v zavetišču za živali.

POZOR, Istanbulska nevesta bo v božičnem tednu na sporedu od ponedeljka do četrtka le ob 20. uri.

Rada bi imela svoje zavetišče za živali

"Rada bi imela veliki center, kjer bi lahko skrbeli za vse čudovite živali. Tam sem najbolj sproščena," je povedala 34-letna igralka, ki na družbenih omrežjih pogosto objavlja fotografije v družbi svojega mačka Matika, medtem ko sta si s partnerjem delila tudi posvojeni mački, ki sta ju poimenovala Matiz in Düšeš (grofica).

Ljubezen do živali je namreč nekaj, kar jo druži tudi s spremljevalcem Muratom Bozom, s katerim sta jeseni znova našla pot drug do drugega in dala svoji ljubezni še eno priložnost. Podobno kot Sureja je očitno tudi Asli odločena, da se je za pravo ljubezen vedno boriti.

Kaj nas čaka v naslednjih delih Istanbulske neveste?



Sureji, ki se najbolj trudi okrog novorojenke, slednjič prekipi in dá pošteno življenjsko lekcijo Ipek, Fikretu in Esmi. Surejinim pritiskom se končno vda tudi Faruk, saj privoli, da se bo srečal z novim moškim v Beguminem življenju. Seveda ne ve, da je to ravno Džan, kar privede do novih prepirov. Še večje zadržke do Džana pa pokaže Esma.



Garip medtem opozori Esmo, da je Adem nevaren in ga bo težko ustaviti, hkrati pa ji prizna, da je sam ne bi nikoli prizadel. Dilara spozna, da ji je Adem lagal glede obiskov pri psihiatrinji in mu da ultimat. Ipek pa se končno poveže s svojo hčerko, a Fikret si je vedno bližje s tajnico Esro.

