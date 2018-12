Prazniki z Arašidki

Konec leta se bliža in božično-novoletni čas bo praznično obarval tudi program na Planetu, Planet 2 in Planet PLUS. Med raznovrstnimi filmskimi poslasticami bosta premierno na sporedu animirani uspešnici Rio 2 ter Snoopy in Charlie Brown: Film o Arašidkih.

Božično-novoletne praznike bo na Planet TV zaznamoval tudi praznično obarvan program. Na Planetu si bodo lahko gledalci že v soboto, 22. decembra, ob 16.25 ogledali izvirno Mary Poppins z Julie Andrews v glavni vlogi. Film je prejel kar pet oskarjev, na Planetu pa si ga bomo lahko ogledali ravno ob pravem času pred prihodom posodobljene različice v kinodvorane. V nedeljo, 23. decembra, bo ob 20. uri na sporedu animirani film Rio, nedeljo za tem, 30. decembra, pa nas bo zabavalo še nadaljevanje Rio 2, ki bo na slovenskih televizijah predvajano premierno.

V božičnem tednu bo na Planetu ob 20. uri izjemoma na sporedu le en del priljubljene serije Istanbulska nevesta, ob 21. uri pa bodo sledili božični filmi (Božičkov mali pomočnik, Severni tečaj: Odprto za božič, Božič z bivšo, Nepozabni božič). V petek, 28. decembra, bo ob 11.20 na sporedu animirani film Snoopy in Charlie Brown: Film o Arašidkih (The Peanuts Movie), ki bo na slovenskih televizijah predvajan premierno, ob 20. uri pa bo zabavala še uspešnica Jaz, baraba (Despicable Me). Animirani film bo zaznamoval tudi prvi dan novega leta (1. januar ob 20.00), ko bo na sporedu Ledena doba 4: Celinski premiki (Ice Age 4: Continental Drift).

Silvestrski program se bo na Planetu začel ob 20.00 z družinskim filmom Kupili smo živalski vrt (We Bought A Zoo) s Scarlett Johansson in Mattom Damonom. Film je režiral Cameron Crowe. Pred polnočjo se bomo vklopili v dogajanje v Baru in odštevali do novega leta, ob 1.40 pa bodo na sporedu še drzne Slačipunce (Showgirls), ki jih je režiral Paul Verhoeven.

Na Planet 2 in Planet PLUS bomo v novo leto medtem vstopili s filmi. Planet 2 bo zaznamovala akcija, na sporedu bodo Špartanec (Spartan) režiserja Davida Mameta, Mafijski dirkač (Drive Hard) z Johnom Cusackom in Thomasom Janeom, kriminalka 11:14 in Popotnik (The Traveler) z Valom Kilmerjem. V božičnem tednu pred tem pa na Planet 2 ne spreglejte zgodovinske drame Agora z Rachel Weisz (23. december ob 20.25), južnokorejskega filma katastrofe Stolpnica (The Tower), ki se odvija ravno med prazniki (24. decembra ob 21.35) ter fantazijske pustolovščine Atlas oblakov (Cloud Atlas) s Halle Berry, Tomom Hanksom in Hughom Grantom (26. decembra) in zgodovinske pustolovščine Zlati orel (The Eagle) s Channingom Tatumom (30. december).

Na Planet PLUS nas bodo medtem v novo leto popeljale drame s primesmi romance in komedije. Na sporedu bodo Bikoborec (Manolete) s Penelope Cruz in Adrienom Brodyjem, britanska komična drama Ne še en srečen konec (Not Another Happy Ending) in Dolga pot navzdol (A Long Way Down), kjer se v komični drami po delu Nicka Hornbyja ravno na silvestrovo na strehi stolpnice znajdejo štirje k samomoru nagnjeni posamezniki (Pierce Brosnan, Imogen Poots, Toni Collette, Aaaron Paul), ki pa se nato povežejo in odločilno vplivajo na življenje drug drugega.

Želimo vam prijeten konec leta in upamo, da boste nekaj zabavnih in razburljivih trenutkov preživeli tudi v naši družbi!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.