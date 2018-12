Lepa igralka dala novo priložnost stari ljubezni

Istanbulska nevesta je od ponedeljka, 10. decembra, na Planetu na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20.00 in 21.00.

Lepa igralka Asli Enver je kot Sureja v Istanbulski nevesti našla srečo v ljubezni s Farukom, s katerim sta se tik pred ločitvijo vendarle pobotala in si obljubila, da nikoli več ne bosta živela drug brez drugega. Podobno pa se je očitno zgodilo tudi v igralkinem zasebnem življenju, saj naj bi Asli in njen bivši, glasbenik Murat Boz, ponovno našla skupni jezik.

Par se je po dveh letih in pol letošnjo pomlad tik pred poroko razšel, razlog pa naj bi bila njegova nezvestoba. A očitno je ljubezen močnejša od preprek, saj se že od septembra šušlja, da se znova dobivata, par pa si znova sledi tudi na Instagramu, s katerega sta sicer poprej pobrisala vse skupne fotografije.

Asli in Murat na vprašanja novinarjev nočeta odgovarjati, več pa so izvedeli fotografi, ki so parček konec novembra vendarle ponovno ujeli v objektiv. Zvezdnika sta se začela znova videvati na pobudo prijateljev, podobno kot v Istanbulski nevesti pa je Asli očitno ugotovila, da ljubezni še ni konec in ji mora dati novo priložnost ...

