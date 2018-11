V seriji razkazuje tudi pevski talent #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezdnica Istanbulske neveste, ki jo spremljamo od ponedeljka do četrtka ob 20.00 na Planetu, je v seriji že večkrat pokazala svoj glasbeni talent. Vse Surejine pesmi namreč odpoje sama, pred časom pa je na turški različici tekmovanja The Voice presenetila tudi svojega nekdanjega fanta.

Čeprav o glasbeni karieri ne razmišlja, se je Asli Enver že večkrat preizkusila tudi kot pevka. Zaradi vloge glasbenice smo njen pevski talent slišali tudi v priljubljeni seriji Istanbulska nevesta, kjer je nazadnje razburila s petjem na poroki prijateljice Dilare.

Petje pred gosti je terjalo veliko poguma, saj se o drzni nevesti iz Istanbula veliko šušlja, hkrati pa se tovrstni nastop po mnenju tradicionalne družine Boran ne spodobi. Za nameček pesem Kanatlarım Var Ruhumda (Moja duša ima krila) turške pevke Nil Karaibrahimgil pripoveduje o neukrotljivem duhu in močni volji, ki si ne glede na prepreke izbori svojo pot. Kljubovalni ton pesmi je še dodatno skelel Farukovo družino.

Istanbulsko nevesto lahko na Planetu ujamete od ponedeljka do četrtka ob 20.00, v ponedeljek sta na sporedu dva dela zapored.

Simpatična Asli pa kot pevka ni presenetila le svoje televizijske ljubezni, ampak tudi resnične. Nekoč je v turški različici glasbenga šova talentov The Voice (O Ses Türkiye) presenetila svojega nekdanjega spremljevalca Murata Boza, ki je v oddaji sodeloval kot žirant in mentor neuveljavljenim pevcem. Nastop presenečenja si oglejte v videoposnetku spodaj:

Soigralca s pevskima karierama

Asli sicer ni edina igralka iz Istanbulske neveste, ki je domača tudi v glasbenih vodah. Njen soigralec Özcan Deniz je doslej izdal že enajst studijskih albumov in bil na turški glasbeni sceni dejaven več kot 20 let. Svoj zadnji album je izdal leta 2012, ko se je odločil, da se bo posvetil igralski in režijski karieri, njegovi videi imajo na YouTubu po več milijon ogledov.

Z vzporedno pevsko kariero se lahko pohvali tudi Firat Tanış, ki v Istanbulski nevesti igra maščevalnega Adema. Njegovo pesem smo celo slišali v seriji še preden smo spoznali njegov lik.

Kaj nas čaka v novem delu Istanbulske neveste?



Po Ademovem govoru razočarana Dilara pobegne s poroke k prijateljici Sureji. Seveda jo poišče Adem in ji pove, da mu je Faruk grozil, da si ne zasluži priimka Boran. Moleduje in prosi, naj ga ne zapusti. Ker ima Sureja še vedno stvari pri Boranovih, pokliče Bade, če ji jih lahko pošlje. Esma odločno ukaže, naj si jih pride sama iskat. Džan obišče Dilaro in kot nalašč ravno takrat pride na obisk Faruk ...

