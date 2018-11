Turške neveste morajo pred poroko zajokati #foto

Tokrat se bo v Istanbulski nevesti poročila Surejina tesna prijateljica Dilara, katere razmerje z nepredvidljivim Ademom se zdi vse prej kot harmonično. Tudi poročni dan bo prinesel napetosti, saj je Dilara zagotovila, da noče tradicionalnega obreda s kano, ki ji ga je hotela pripraviti bodoča tašča, nato pa so jo z njim presenetile prijateljice. To bo taščo znova spravilo v jok, bodočega moža pa v bes ...

Obred z globokim simbolnim pomenom

Dandanes se je poslikava s kano sicer tudi v Turčiji spremenila v nekakšno dekliščino s sodobno glasbo in plesom, v Istanbulski nevesti pa so sledili tradicionalni različici običaja, ki ima v Turčiji globok pomen.

Obred za nevesto se odvije dan ali dva pred poročno slovensnostjo, ko se zberejo sorodnice kot prijateljice vseh starosti in se poslovijo od neveste. Prepevanje ljudskih pesmi nevesta praviloma pospremi s solzami, ki imajo prav tako simbolni pomen.

Večer se odvija ob soju sveč, nevesta pa je praviloma oblečena v tradicionalno oblačilo v rdeči barvi, njen obraz pa je pred stikom s kano pokrit z rdečim pajčolanom. Ena od žensk drži pladenj s kano, druge sveče, medtem ko hodijo okoli neveste in ji prepevajo žalostne pesmi, saj bo zapustila dom.

Temnejši kot je madež kane, bolje bo tašča sprejela nevesto

Nato nevesti, ki sedi v središču, v dlan položijo barvilo rastline ter zlatnik, ki naj bi paru prinesel blaginjo, roko pa ovijejo v blago. Nevesta naj bi kano v dlani držala čim dlje, da je obarvanost dlani temnejša. Temnejša kot je barva, bolje bo tašča sprejela nevesto.

Praviloma bi morala nevesti kano v dlan nanesti njena tašča, a v Istanbulski nevesti je to vlogo prevzela Sureja, kar bo tik pred poroko povzročilo napetost med Dilaro in Ademom.



