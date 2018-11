Že tretja nevesta v tv-uspešnici #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Istanbulsko nevesto boste lahko danes, 19. novembra, spremljali v dveh delih zapored!

Serija Istanbulska nevesta je resnično zvesta svojemu naslovu, saj bo dogajanje kmalu zaznamovala že tretja poroka. Tokrat si bosta večno zvestobo in ljubezen obljubila Adem, veliki sovražnik družine Boran, in Dilara, najboljša prijateljica naslovne junakinje Sureje. Čeprav Sureja tako preživlja težke trenutke razhoda s Farukom, stoji svoji prijateljici ob strani in ji pomaga tudi pri pripravah na poroko.

Kaj nas čaka v novem delu Istanbulske neveste?

Sureja se med pripravami na Dilarino poroko udeleži tudi večerje v družbi zaročencev. A v isti restavraciji se znajdeta tudi Faruk in Fikret, kar kmalu privede do novega neprijetnega srečanja med odtujenima zakoncema. Teta Senem medtem na skrivaj obišče Akifa in mu namigne, da se Sureja noče ločiti, kar pri Faruku vzbudi novo upanje.

Sureja pa pod vtisom obtožb, s katerimi jo je zasul Faruk v restavracijami, odločno obišče odvetnika in ko je Faruk ravno začel upati, ga čaka novo neprijetno presenečenje. Bratu Osmanu bo razgrnil vso bolečino, ki jo skriva v sebi. Družina Boran medtem dobi vabila na poroko Adema in Dilare ...

Istanbulska nevesta lahko odslej na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20. uri, ob ponedeljkih bosta na sporedu dva dela zapored.

