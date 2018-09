Vse poročne obleke Istanbulske neveste #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je njuna ljubezen še sveža, sta se Sureja in Faruk v Istanbulski nevesti poročila že dvakrat, Sureja pa je za to priložnost nosila kar tri obleke - priložnostno, po izboru tašče in mamino. Poglejte si jih!

V priljubljeni seriji Istanbulska nevesta je silovita ljubezen med Farukom in Surejo presenetila vso njegovo družino. Čeprav sta se zaljubljenca poročila že na skromnem obredu na matičnem uradu, pa sta na taščino željo privolila, da se zavoljo družine poročita še na razkošnem dvojnem obredu. Poleg Faruka in Sureje sta si namreč večno zvestobo obljubila tudi njegov brat Fikret in njegova nevesta Ipek, ki si v resnici želi Faruka ...

Tudi Sureja je imela svojo željo: poročiti se je hotela v poročni obleki svoje matere. Vendar je bila prva poroka tako nenadna, da obleka ni bila pripravljena, pri drugi poroki pa se je uklonila oblastni tašči Esmi, ki je zanjo izbrala razkošno, drago obleko. A ko je Esma na poročni dan dragocen družinski nakit podarila Ipek, se je Sureja vseeno odločila, da bo raje sledila svojim željam in oblekla predelano poročno obleko svoje matere in namesto strogo spetih las izbrala bolj boemsko in sproščeno pričesko.

Sureja je v polni dvorani razkošnega hotela blestela, dokler ni veselega dogodka nasilno prekinil Omer, ki je vanjo uperil orožje. Čeprav se je za zdaj vse končalo srečno, pa se nad parom zbirajo temni oblaki. Ipek in Esma sta namreč zdaj še bolj jezni na Surejo, ki jo okrivita za veliko sramoto na poroki, Faruk pa bi rad izvedel, kaj mu je Sureja prikrivala o Omerju. Več si poglejte v novem delu Istanbulske neveste ob 20.00 na Planet TV!

