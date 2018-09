Tašča iz pekla je zasebno povsem drugačna #foto

Istanbulske neveste v torek, 4. septembra, izjemoma ne bo na sporedu, saj bomo spremljali posebno oddajo pred začetkom vselitve prvih tekmovalcev v Bar - v živo!



Istanbulska nevesta se nadaljuje že v sredo, 5. septembra, ob 20.00 na Planetu.

Čeprav v priljubljeni nadaljevanki Istanbulska nevesta igra taščo iz pekla, pa igralka Ipek Bilgin trdi, da imata z Esmo le eno skupno točko: obe sta glasni. "Pri Istanbulski nevesti me je najbolj pritegnil scenarij in to, kako so si režiserji zamislili nadaljevanko. Menim, da je popolnoma drugačna od mojega dosedanjega dela," pravi 62-letna Ipek, ki je v Turčiji znana tudi po svojih filmskih in gledaliških vlogah.

"Igra je zame kot dihanje"

"Zame je igra kot dihanje. Ne morem si predstavljati sebe brez gledališča," dodaja igralka, ki se že vse življenje posveča igralskim projektom, pri čemer jo je vedno podpiral tudi njen soprog Cüneyt Çalişkur, prav tako igralec, ki pa je preminil leta 2011.

Po njenih stopinjah gre tudi hči

Soprog, s katerim sta se spoznala na snemanju, je bil njen največji kritik, ki ga je vedno vprašala za nasvet. Tudi njuna hčerka Çağ Çalışkur stopa po njunih stopinjah, pri čemer jo Ipek z vsem srcem podpira - prav nasprotno od njenega lika v Istanbulski nevesti, ki daje prednost svojim načrtom pred željami svojih sinov.

Ipek je z danes 37-letno hčerko ustanovila tudi eksperimentalno gledališče. "Moja hči tako kot jaz živi za igro in to mi je v neizmerno zadovoljstvo," pravi najbolj nezaželena tašča malih ekranov.

Brez kostima in pričeske je neprepoznavna

Čeprav se včasih zgodi, da imajo negativni liki iz televizijskih serij slabe izkušnje z oboževalci, ki njihovo igro jemljejo preveč resno, pa Ipek s tem nima večjih težav. Za razliko od stroge matriarhinje družine Boran je igralka po naravi zelo nasmejana oseba, brez kostima ter pričeske pa je pravzaprav skoraj neprepoznavna.

