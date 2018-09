Romantična poroka v Istanbulski nevesti #foto

Pozor, Istanbulske neveste v torek, 4. septembra, izjemoma ne bo na sporedu, saj bomo spremljali posebno oddajo pred začetkom vselitve prvih tekmovalcev v Bar - v živo!



Istanbulska nevesta se nadaljuje že v sredo, 5. septembra, ob 20.00 na Planetu.

V priljubljeni Istanbulski nevesti spremljamo srčno glasbenico Surejo in karizmatičnega poslovneža Faruka, ki sta se zaljubila skorajda na prvi pogled. Faruk se je vseeno moral malce potruditi, da mu je Sureja dala priložnost, a zdaj sta zaljubljenca prepričana, da sta drug v drugemu našla ljubezen svojega življenja. Ljubezen je celo tako močna, da sta se kljub srditem nasprotovanju njegove mame odločila, da vzameta usodo v svoje roke in se poročita.

Tako je Faruk prvič zagledal Surejo v poročni obleki

Sureja je sijala v mamini obleki

Skromno, a prisrčno in čustveno poroko je zaznamovala iskrenost, Sureja pa je za to priložnost nosila obleko svoje mame. Že v prihodnjih delih bomo lahko spremljali, kako bo Faruk svojo mlado nevesto pripeljal v dvorec in kako bo na to reagirala njegova družina. Esma da Sureji vedeti, da ne bo nikoli gospodarica dvorca, medtem ko jo preostali člani družine in osebja zelo lepo sprejmejo.

Skromnemu obredu na matičnem uradu so prisostvovali samo Surejina teta, prijateljica in Farukov brat Osman

Po stari tradiciji mora nevesta v hamamu okopati svojo taščo. Esma da Sureji tudi ob tej priložnosti vedeti, da se bo potrudila, da ji bo otežila življene v dvorcu. Medtem pa ima Faruk težave s Fikretom, ki je zelo vzkipljiv. Morda se bo pomiril potem, ko bo Esma pripravila slavnostno večerjo, na kateri bo oznanila, da se bo Fikret poročil z Ipek ...

Istanbulsko nevesto lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri. Izjema je torek, 4. septembra, ko bomo na Planetu stopnjevali napetost do začetka resničnostnega šova Izjema je torek, 4. septembra, ko bomo na Planetu stopnjevali napetost do začetka resničnostnega šova Bar

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.