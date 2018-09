Zakaj mora snaha v Turčiji okopati svojo taščo?

Ko je Esma od Sureje zahtevala, da jo v skladu s tradicijo okopa, je domnevala, da bo mlada snaha to zavrnila. A Sureja je polna presenečenj ... Preverite v novem delu Istanbulske neveste, ki bo na Planet TV že ob 20. uri!

Turške kopeli so bile za Turkinje nekoč srce družabnega življenja, kjer se ženske niso zbirali samo zaradi vsakodnevnega umivanja, ampak tudi ob praznovanju pomembnih dogodkov kot so poroke in rojstva. Med njimi so tudi kopel mladoporočenke, kopeli pred prazniki in kopeli, s katerimi so gostiteljice izrazile gostoljublje svojim gostjam. Kopeli so bile tudi popolna priložnost, da si je lahko bodoča tašča ogledala primerne neveste za svoje sinove in tako izbrala najlepše in najbolj zdravo dekle.

Skladno s tradicijo mora svoji tašči pri kopanju pomagati tudi snaha in čeprav v Istanbulski nevesti Esma predvideva, da jo bo Sureja zavrnila, je mlada nevesta polna presenečenj.

Istanbulsko nevesto lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri.

