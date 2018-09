Je šla Sureja res predaleč? Glasujte!

V priljubljeni seriji Istanbulska nevesta je Faruk svojo mlado ženo Surejo namesto na tradicionalno predporočno poslikavo s kano, ki so ga priredili za Ipek, odpeljal na zabavo. Mladoporočenka namreč sploh ni imela dekliščine. A zabava se spremeni v nič kaj vesel večer, saj Sureja po Farukovem mnenju pogleda pregloboko v kozarec.

Faruk meni, da bi morala biti njegova žena bolj zadržana.

Zabava se bo končala z velikim prepirom, ki sledi v novem delu Istanbulske neveste že ob 20. uri na Planet TV.

Se vam zdi, da je Faruk upravičeno jezen na svojo živahno ženo?

Ali je Sureja res šla čez rob? Da, morala bi se obnašati bolj umirjeno. 10,00% +

Ne, Faruk nima razloga za ljubosumje. 90,00% +

Dekliščini sledi velik prepir.

V novem delu Istanbulske neveste ne zamudite: Po veseli noči Murat pijan zapelje služkinjo, ki se mu ne more upreti, medtem pa še vedno potekajo priprave na poroko Sureje in Faruka ter Ipek in Fikreta. Sureja je žalostna, ker bo morala nositi poročno obleko po izbiri Esme in ne materine, vendar se mora zdaj strogo držati njihovih družinskih običajev in tradicije. Esma Sureji podari drago ogrlico, medtem ko družinski nakit hrani za Ipek. Omer pa se prikrade v poročno dvorano ...

