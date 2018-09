Turško lepotico je osvojil soigralec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sureja ima v Istanbulski nevesti veliko težav z oblastno taščo, nič kaj lepo pa je ne sprejme niti zaročenka moževega brata. Ipek se je namreč nadejala poroke z najstarejšim sinom Farukom, a ker se je ta usodno zaljubil v Surejo in se z njo tudi poročil, se je morala zadovoljiti z njegovim bratom Fikretom. A to še ne pomeni, da se bo Ipek, ki jo ima raje tudi tašča Esma, sprijaznila s svojo usodo.

Ipek je zaročena s Fikretom, a si želi Faruka ...

Častihlepno Ipek je odlično upodobila ena od najbolj priljubljenih turških igralk Dilara Aksüyek, ki si je že od malega želela igrati. Prav nič je ne moti, da igra enega bolj osovraženih likov v Istanbulski nevesti, saj jo je ob branju scenarija pritegnil prav kompleksni lik Ipek, ki je zaljubljena v brata svojega bodočega moža.

"Ipek si želi postati gospodarica"

"Ipek je zamešala občudovanje in ljubezen. Zaradi jeze ignorira bolečino. Menim, da ne gre za tip dekleta, ki ga lahko srečamo prav pogosto in prav zato sem se odločila, da bom sprejela vlogo. Je popolnoma drugačna od mene in prav nič si nisva podobni," o svoji vlogi pravi 31-letna Dilara.

Čeprav se je igralka želela odmakniti od igranja negativnih likov, jo je Ipek preprosto preveč pritegnila. "Sama se ne bi nikoli trpinčila zaradi nekoga, ki me ne ljubi", pravi Dilara: "A če na to gledam iz perspektive Ipek, gre preprosto za njen karakter. Njen cilj je biti gospodarica."

Zaljubljena v turškega Jamesa Deana

Zasebno je Dilara v ljubezni veliko bolj srečna kot njen lik iz Istanbulske neveste, saj je v ljubečem razmerju z igralcem iz serije Tuje življenje, ki smo jo prav tako gledali na Planet TV. Dilara in Ceyhun Mengiroğlu, ki so ga oklicali za turškega Jamesa Deana, sta bila najprej soigralca v seriji Ime sreče (Adi Mutluluk), nato pa sta se tudi zaljubila.

Za poroko je še dovolj časa

Eden najlepših turških zvezdniških parčkov je nerazdružljiv že več kot tri leta, a o poroki še ne razmišljata."Najino razmerje je čudovito, rada preživljam čas s svojim dragim. Vendar zdaj še nimava časa razmišljati o poroki, imava še dovolj časa," pravi lepotica.

Dilaro lahko v vlogi Ipek v Istanbulski nevesti vidite od ponedeljka do petka ob 20.00 na Planet TV. V prihodnjih delih je pred nami dvojna poroka, matriarhinja družine Boran je namreč izsilila, da se bosta na "pravi" poroki še enkrat poročila najstarejši sin Faruk in Sureja, hkrati pa se bosta poročila tudi njegov mlajši brat Fikret in Ipek. Čeprav je Fikret močno zaljubljen v Ipek, pa si ona bolj želi Faruka ...

