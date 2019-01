Kdo je kdo v novi seriji Maščevanje v visokih petah

Zgodba glamurozne krimi serije Maščevanje v visokih petah, ki jo na Planetu spremljamo od ponedeljka do petka ob 19. uri, se začne presenetljivo - s smrtjo na vrtni zabavi turške visoke družbe. Spoznajte like, ki krojijo zgodbo te razburljive drame s primesmi trilerja ...

Visokoproračunska razburljiva serija, ki so jo snemali med letoma 2017 in 2018, prinaša intrigantno zgodbo in štiri močne ženske ženske like, ki poleg napetosti in drame prinašajo tudi kanček humorja. Svet mračnih skrivnosti visoke družbe nam predstavijo štiri junakinje, prijateljice iz otroštva, ki med seboj nimajo poravnanih računov, vse pa se med seboj razlikujejo tako po karakterju kot po stilu oblačenja.

Oja Oja

Oja je protagonistka naše zgodbe. Je žrtev mladostne potegavščine njenih prijateljic, zdaj pa uspešna ginekologinja. Je dobrosrčna in pametna ženska, ki ji je ena lažna obtožba spremenila življenje. Je samska, a si želi otroka. Pomaga vsakomur, ki potrebuje pomoč in iskreno si želi, da bi bili zli ljudje kaznovani.

Ojo igra nadarjena igralka Gökçe Bahadır, ki je bila rojena leta 1981 v Istanbulu. Diplomirala je na Akademiji radia in televizije v Istanbulu, saj sprva ni vedela, ali si želi biti novinarka ali igralka. Delala je tudi kot voditeljica, sicer pa je zaigrala v številnih turških serijah in filmih.

Merve Merve

Med štirimi ženskami je Merve že od srednje šole nekakšna vodja. Je lepa, urejena, zelo pametna, a tudi spletkarska. Zelo rada ima vse pod nadzorom in je precej narcisoidna. Njeno življenje je edino, ki se ji zdi resnično pomembno, a zaradi izjemno bistrega uma od nje ne moremo umakniti oči.

Merve upodablja Aslıhan Gürbüz, ki je zaigrala tudi v seriji, sorodni Sulejmanu Veličastnemu, Kösem. Rojena je bila leta 1983, zaslovela pa je s komično serijo Yahsi Cazibe, ki ji je leta 2011 prinesla več nagrad, tudi zlatega metulja za najboljšo igralko v komediji.

Pelin Pelin

Svetlolasa Pelin je Mervina najboljša prijateljica, ki deluje zelo krhko in nežno, vendar ima mračno skrivnost. V seriji bomo počasi odkrivali, česa vse je sposobna. Pelin je sicer klasična gospodinja, ki ima zelo rada svojega soproga, a je hkrati pretirano ljubosumna in bi naredila vse, da moža zadrži ob sebi.

Pelin igra znana turška igralka Bade İşçil, ki so jo domači mediji pogosto primerjali s Sharon Stone. Rojena je bila leta 1983 v Istanbulu, zaslovela pa je z dramsko serijo Sever jug. Zasebno je ločena, a z nekdanjim možem skupaj vzgajata sina po imenu Azur.

Arzu Arzu

Lik, za katerega ustvarjalci obljubljajo, da nas bo najbolj presenetil. Za razliko od ostalih žensk v seriji se najraje zadržuje doma. Poročila se je zelo zgodaj, v seriji pa bomo priča tudi njeni ločitvi in začetku samostojnega življenja. A s tem, ko bo postajala vse močnejša, bo Arzu postajala tudi vse bolj zlobna ...

Arzu je zaigrala Tülin Özen, ki je bila rojena na božični večer leta 1980. Univerzitetno izobražena igralka, ki je sprva nameravala postati inženirka, je zaigrala v že več kot 20 filmih, za vlogo v drami Melegin Düsüsü pa je leta 2004 prejela nagrado filmskega festivala v Ankari in v Nurembergu.

Mehmet Mehmet

Mehmet je Arzuin 48-letni soprog, ki je zelo eleganten, vljuden in lepo skrbi za svoje telo. A zlahka popusti svojim šibkostim in zelo rad laže takrat, ko mu to ustreza. Prav zato v ženskih očeh velja za "tipičnega moškega". Mehmeta igra Yıldıray Şahinler, ki ima za seboj vloge v številnih filmih in serijah, deluje pa tudi kot gledališki režiser.

Edip Edip

Edip je srednješolski profesor štirih junakinj, hkrati pa tudi Ojin najboljši prijatelj, mentor in pravzaprav edina družina, ki jo ima. Z Ojo imata poseben odnos, pa tudi skupno usodo, saj sta bila oba žrtev lažne obtožbe in prav zato sta si nudila podporo.

Edipa je upodobil Selim Bayraktar, ki ima iraško-turške korenine in je bil rojen v Iraku. Videli smo ga tudi v seriji Sulejman Veličastni.

Serhan Serhan

Serhan je glavni moški lik v seriji. Gre za nekdanjega soproga Merve, ki je idealen mož in oče. Vedno je bil uspešen, zahvaljujoč štipendiji pa je študiral v Londonu. Je svetovljan in človek s prefinjenim okusom. Njegova edina napaka je pravzaprav to, da ga je zavedel Mervin lep obraz.

Serhana je zaigral priljubljeni Mert Firat, ki ima arabske korenine, rojen pa je bil v Ankari.Lani se je poročil, sicer pa je tudi ambasador dobre volje Združenih narodov v Turčiji.

Tajlan Tajlan

Tajlan je obiskoval isto srednjo šolo kot dekleta in je bil v mladosti Ojin fant, zdaj pa je Pelinin soprog. Zelo je privlačen in tega se zaveda, zato je hkrati tudi razvajen in nezanesljiv. Dela za očeta svoje žene, a ni ambiciozen, zato pa ga odlikuje dober smisel za humor. Tajlana igra 40-letni Ferit Aktuğ.

Arzu, Merve in Pelin so se kot najstnice s kruto potegavščino znesle nad svojo ambiciozno prijateljico Ojo. Potegavščina je na njej pustila hude posledice. Bila je osramočena, hudo prizadeta in obhajale so jo samomorilske misli. Skozi leta so Arzu, Merve in Pelin ostale v tesnem stiku, nič pa niso slišale o Oji. Ker so se bale, da je storila samomor, se niso nikoli upale stopiti v stik z njo. Vendar pa usoda četverico ponovno združi in Oja ima priložnost za maščevanje.

