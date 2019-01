5 razlogov za ogled Maščevanja v visokih petah

Skrivnosti polna zgodba

Glamurozna drama s primesmi trilerja nas popelje v svet mračnih skrivnosti visoke družbe. Arzu, Merve in Pelin so se kot najstnice s kruto potegavščino znesle nad svojo ambiciozno prijateljico Ojo. Potegavščina je na njej pustila hude posledice. Bila je osramočena, hudo prizadeta in obhajale so jo samomorilske misli. Skozi leta so Arzu, Merve in Pelin ostale v tesnem stiku, nič pa niso slišale o Oji. Ker so se bale, da je storila samomor, se niso nikoli upale stopiti v stik z njo. Vendar pa usoda četverico ponovno združi in Oja ima priložnost za maščevanje.

Močni ženski liki

Štirje glavni ženski liki so prikazani vsak na svoj edinstven način, ki bo zagotovo navdušil gledalce. Arzu, Merve, Pelin in Oja prinašajo humor, napetost, dramo in globino zgodbi, ki jo gradijo skozi svoje različne osebnosti. Vse štiri močne in izrazite ženske so si povsem različne, pri tem pa so svoj pečat poleg scenaristov pustili tudi kostumografi, ki so poskrbeli, da ima vsaka svoj prepoznavni slog oblačenja.

Prepričljiva scenografija in kostumografija

Ustvarjalci visokoproračunske serije so za potrebe snemanja zgradili prav posebno četrt po imenu Sarmašik. Gre za četrt, ki bi morala biti izolirana od zunanjega sveta, a hkrati je v njegovem središču. Celotna scenografija nam skozi luksuzno okolje pričara edinstven svet turške elite, temu pa sledijo tudi vse podrobnosti od pričesk in ličenja do notranjega oblikovanja domov.

Kombinacija žanrov

Maščevanje v visokih petah je še posebno napeto tudi zaradi odlične kombinacije različnih žanrov. Zgodba prihaja od misterija do drame in kriminalke, hkrati pa vse žanre povezuje univerzalna zgodba štirih prijateljic, ki se po dolgih letih znova najdejo. Ko nas ustvarjalci serije ravno dobro povabijo v življenja štirih prijateljic, ki skrivajo številne skrivnosti, pa se zgodi umor ... Ravno zaradi te edinstvene kombinacije žanrov so Maščevanje v visokih petah pogosto primerjali tudi z "Razočaranimi gospodinjami za turško elito".

Sodobna zgodba

Serijo so snemali med oktobrom 2017 in decembrom 2018, zato gre za zelo svežo in sodobno zgodbo, posneto na način razburljivih policijskih zgodb. Scenaristi so s snemanjem zgodbe v sedanjosti, ki se nato vrne v preteklost, ujeli sodobne trende in znova dokazali, zakaj turške serije trenutno doživljajo pravi razcvet in ogromno priljubljenost po vsem svetu.

Ne tako tipična turška nadaljevanka, ki prinaša spletke, skrivnosti, dober stil in kanček humorja, bo na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 19. uri, prvič že v petek, 4. januarja, ob 19.00. Ob 20.00 na sporedu ostaja še priljubljena družinska saga Istanbulska nevesta, ki jo spremljamo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.