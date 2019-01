Parček iz priljubljene serije znova zaljubljen

Murat in Bade imata v seriji Istanbulska nevesta buren odnos, parček pa je bil kar nekaj časa zaljubljen tudi zasebno, dokler ni letos odjeknila novica, da je velike ljubezni konec. A igralca sta svojemu razmerju očitno dala drugo priložnost in znova našla skupni jezik. Na družbenih omrežjih sta namreč nedavno objavila zelo zaljubljene fotografije ...

Za Berkaya Hardala, ki v Istanbulski nevesti igra najmlajšega med brati Boran, je prva igralska vloga prinesla tudi prvo ljubezen, saj se je usodno zaljubil v soigralko Hiro Koyuncuoğlu, ki v seriji igra Bade. Čeprav nestanovitni Murat v seriji zapelje in izkoristi hišno pomočnico Bade, ki je zaradi tega celo skušala storiti samomor, pa je ljubezen med igralcema v resnici kar nekaj časa cvetela.

Berkay je ob skupni fotografiji s Hiro zapisal, da je ob njej nemočen, Hira pa je citirala ljubezensko pesem turškega pesnika Cemala Süreye.

Konec poletja je presenetila novica, da sta se igralca razšla. Razhodu naj bi botrovala predvsem njegova prezaposlenost, oba pa sta z družbenih omrežij tudi takoj izbrisala vse svoje skupne fotografije.

Novo leto je prineslo novo priložnost za staro ljubezen

A novo leto je očitno prineslo tudi novo priložnost za staro ljubezen in pred dnevi je oboževalce serije prijetno presenetilo kar nekaj zgovornih fotografij, ki sta jih na svojih profilih objavila tako Hira kot Berkay in tako javnosti ponovno oznanila svojo ljubezen. Fotografije so nastale ob praznovanju rojstnega dne skupnega prijatelja, Berkay pa je ob tem zapisal, da se dekletu sploh ne more upreti, medtem ko je Hira opevala svojo srečo.

Ob njej se počuti kot doma

"Dokler nisem spoznal Hire, nisem vedel, kaj je ljubezen," je na začetku leta zatrjeval 22-letni Berkay. "Podobno je občutku miru in sproščenosti, ko se za praznike vrnem domov. Ljubezen je zame to, da se ob ljubljeni ženski počutim kot doma," je še povedal in na Instagramu med drugim zapisal, da sta mama Bahar in Hira dve ženski, ki dajeta smisel njegovemu življenju.

Ali bosta svojo ljubezensko zgodbo v bolj enakopravnem tonu nadaljevala tudi Murat in Bade pa preverite v novih delih Istanbulske neveste, ki jo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20. uri.

Igralca v vlogi Murata in Bade v Istanbulski nevesti

Kaj nas čaka v naslednjih delih Istanbulske neveste?



Fikret zaupa Ademu, da ga je nekdo skrivaj fotografiral s tajnico in poslal slike Faruku. Kmalu zatem jih dobi tudi Ipekina mati Kimet, ki kmalu dokaže, da ni le Esma tista, ki zna pokazati zobe ... Esma medtem spet uide z Garipom, a ju na poti domov vidi Adem. Džana obišče sestra Figen, ki prva poveže vse konce nenavadnih dogodkov med Surejo in Farukom in doume resnico o Džanu.



V Boranovi rezidenci pa se v nenavadno sproščenem vzdušju odvije žrebanje novoletnih obdarovancev. A nad izidom mariskdo ni niti najmanj zadovoljen. Ipek gre v svojem nezadovoljstvu še dlje in poskrbi, da se znajde na samem z Burdžu ter ji Surejo naslika v najbolj črni luči. Toda njun pogovor sliši še en par ušes in poskrbi za nepredvidljivo dramatičen konec večera ...

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.