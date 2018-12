Od tetke do seksi mačke #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubezen je očitno zelo dobra motivacija in nič drugače ni v priljubljeni Istanbulski nevesti. Nedavno smo bili priča pravi stilski preobrazbi tašče Esme, zdaj pa je s svojo elegantno podobo presenetila teta Senem, ki bo popolnoma šokirala tudi zmedenega Akifa ... Kako bo potekal njun prvi pravi zmenek si oglejte že ob 20.00 na Planetu!

V seriji Istanbulska nevesta smo videli že kar nekaj preobrazb, Sureja se spremenila pričesko, Faruk kaže bolj sivo podobo in pogosto nosi pristriženo brado, Esmo pa smo na večerji s prijateljem iz mladosti, s katerim si zdaj stojita na nasprotnih bregovih, prvič videli v hlačah. Tokrat bo stilsko preobrazbo doživela teta Senem, ki smo jo navajeni v zelo sproščeni izvedbi.

Edina, ki si upa Esmo klicati "Esminator"

Senem in Akif sta lika, ki v seriji pogosto poskrbita tudi za nekaj smeha. Le kdo bi si upal Esmo oklicati za Esminatorja, če ne teta? Akif, sicer Farukov pomočnik iz podjetja, medtem za smeh poskrbi predvsem s svojo zmedenostjo. Zdaj je končno zbral pogum in Senem, s katero sta se prvič zapletla na Dilarini poroki, povabil na večerjo.

Tetka se za prvi zmenek skrbno uredi in povsem očara Akifa, kar ga le še bolj zmede, to pa lahko vodi le do novih komičnih zapletov, ki si jih oglejte že nocoj ob 20.00 na Planetu ...

Istanbulsko nevesto lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka v kar dveh delih zapored, ob 20.00 in ob 21.00.

Kaj nas še čaka v novem delu Istanbulske neveste?



Esmino naročilo, naj Osmana spremlja na vsakem koraku, Mustafo spravi v tolikšen precep, da se Nurgul odloči ukrepati. Vse kaže, da se bo načrt gospodarice hiše vendarle uresničil, kajti Ipek ob zibelki svojega otroka, ki ga je doslej zavračala, zaloti Surejo ...



Džanova vztrajnost že kaže prve sadove, saj se zid, ki ga je bila okrog sebe zgradila Begum, počasi ruši; tudi v ljubezenskih zadevah sicer nerodnemu Akifu se obeta prav prijeten večer; strela pa udari med večerjo v dvorcu, strela, katere povzročitelj je Osman. Ta bratom pove, da ima dekle.

