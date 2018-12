Igralka spregovorila proti nasilju nad ženskami

Igralka v priljubljeni seriji Istanbulska nevesta, ki jo na Planetu spremljamo od ponedeljka do četrtka ob 20. in 21. uri, je po tem, ko je njen lik na malih ekranih postal žrtev družinskega nasilja, spregovorila o pomembnosti preprečevanja vsakršnega nasilja.

Istanbulsko nevesto lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka v kar dveh delih zapored, ob 20.00 in ob 21.00.

Igralka Neslihan Arslan v Istanbulski nevesti igra Dilaro, najboljšo prijateljico glavne junakinje Sureje. Medtem ko Surejo s Farukom veže trdna ljubezen, pa se je Dilara poročila z zelo težavnim Ademom, ki kmalu pokaže svojo temno plat in je tako kot njegov oče do njegove mame tudi sam nasilen do žene. Bo Dilara dovolj močna, da se bo ločila od moža, ki ga mučijo napadi nenadzorovane jeze?

"Nasilja je v javnosti čedalje več"

Temnolasa lepotica se poleg igre ukvarja tudi z ustvarjanjem lesenih skulptur, prav posebno pa se posveča tudi opozarjanju na problematiko družinskega nasilja. "Rada bi verjela, da je nasilje nad ženskami preteklost, a žal ni tako. Ne maram nobene oblike nasilja, ne le nad ženskami, ampak tudi nad moškimi, otroki, živalmi. Zdi se, da je nasilja v javnosti čedalje več," pravi 29-letna igralka.

"S pomočjo ljubezni se moramo dvigniti nad nasilje. V svetu vlada pomanjkanje ljubezni, kar moramo spremeniti. Drug drugemu moramo nuditi ljubezen in imeti ničelno toleranco do zla. Moramo pokazati potrpežljvost za spremembe," je še dodala igralka, ki se je tudi zasebno spoprijateljila s svojo televizijsko prijateljico Asli Enver.

Z Asli sta postali pravi prijateljici

"Asli je zelo preprosta in dobra oseba. Igrava prijateljici, ki sta skupaj odrasli in čeprav v resničnem življenju nimava takšne zgodovine, se v njeni družbi počutim odlično, postali sva pravi prijateljici," je povedala Neslihan, igralki pa medsebojno naklonjenost pogosto izkazujeta tudi z objavami na družbenih omrežjih.

Kaj nas čaka v novem delu Istanbulske neveste?



Naj se vsi okrog nje še tako trudijo, Ipek noče niti videti svoje novorojenke. Fikret je ves iz sebe. Garip, ki sicer še vedno ostaja Ademov odvetnik v tožbi proti Boranovim, svoji stranki predlaga nekaj, kar v Ademu vzbudi sum v njegovo dobronamernost. Ljubezensko razmerje Surejine tete in Akifa pa še zdaleč ni končano in očitno tudi ne bo več ostalo skrito, kajti nekdo odpre omaro, v kateri se skriva Akif ...



Dilaro medtem obišče Kimet in se spre z njo zaradi Sureje, Dilara pa se nato besna odpravi do tašče Rejhan in med njima se vname prepir. Adem se spet postavi na materino stran in fizično napade Dilaro.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.