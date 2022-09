Košir ali Tomba? Kdo bi bil hitrejši na poligonih Exatlona?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že ta ponedeljek, 5. septembra, ob 19.45 se na Planet vrača Exatlon, ki v drugi sezoni prinaša kar nekaj novosti. V vlogi voditelja bomo tokrat spremljali nekdanjega smučarskega asa Jureta Koširja, ki smo ga vprašali, kako bi se končal dvoboj na poligonih Exatlona, če bi se na njih pomerila z nekdanjim velikim konkurentom na belih strminah in prijateljem, legendarnim Albertom Tombo.

Le še nekaj dni nas loči od napetih dvobojev modre in rdeče ekipe na spektakularnih poligonih Exatlona, ki jih bo v drugi sezoni komentiral naš nekdanji odlični smučar Jure Košir. Nosilec olimpijske medalje, ki se bo tokrat prvič preizkusil v tej vlogi, nam je priznal, da do poligonov v Dominkanski republiki čuti strahospošovanje in ga zato ne mika preveč, da bi jih tudi sam preizkusil.

Vseeno nas je zanimalo, kako bi se končalo, če bi se na poligonu pomeril s smučarsko legendo Albertom Tombo.

"Dobro vprašanje (smeh, op. p.). Pravzaprav sva se že pred dvema letoma pomerila v teku v hrib na Sardiniji, kjer sem ga obiskal. Moram športno priznati, da me je premagal. Ampak kratki šprinti, kratke obremenitve so bile njemu vedno zelo pisane na kožo. Tako sem moral ponovno priznati poraz (smeh, op. p.)," je razkril Jure in povedal, da sta z nekdanjim velikim rivalom na belih strminah še vedno v stikih.

"To zimo sva se srečala na smučarskih tekmah. Prav gotovo se vidiva vsako leto, sva pa tudi v stiku preko telefona. Srečujeva pa se tudi na nekaterih smučarskih tekmah, predvsem teh najznamenitejših, kamor smo vabljeni nekdanji tekmovalci."

Čeprav so profesionalni športniki znani po svoji tekmovalnosti, nam je Jure priznal, da ne čuti več potrebe po športnem merjenju z ostalimi. "Ne tekmujem več. Zelo težko se spravim v tako stanje, kot je bilo, ko sem tekmoval v svetovnem pokalu ali na olimpijskih igrah. Nič se ne more primerjati s tem. Šport zdaj jemljem bolj kot zabavo s prijatelji," nam je razložil.

