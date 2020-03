Potem ko je italijanska vlada sinoči sprejela previdnostni ukrep in karanteno (oziroma zavarovano območje, kot temu zdaj rečejo) razširila na vso državo, se poraja vprašanje, kako bo z izvedbo letalskega prometa. Slovenska vlada je ravno danes sprejela sklep o prepovedi pristajanj letal, ki prihajajo z italijanskih letališč, iz Kitajske, Južne Koreje in Irana, na slovenskih letališčih. Italijanska letališča za zdaj ostajajo odprta, se je pa v zadnjih dneh povečalo število odpovedanih poletov, kar se bo v prihodnjih dneh najverjetneje še okrepilo.

V Italiji imajo največji izbruh koronavirusa v Evropi. Ta je po zadnjih podatkih zahteval 631 smrtnih žrtev, kar 168 v zadnjem dnevu. Okuženih je več kot deset tisoč ljudi. Italijanska vlada je zato v luči epidemije sinoči sprejela vrsto ukrepov, s katerimi bodo v prihodnjih dneh poskušali zajeziti širitev novega koronavirusa.

Meje ostajajo odprte, a le za vrnitev v domovino

Med sprejetimi ukrepi, ki zadevajo predvsem potnike in tujce, je omejitev gibanja po državi, to je dovoljeno le zaradi poslovnih ali zdravstvenih razlogov. Meje z Italijo za zdaj ostajajo odprte predvsem za tujce, saj tem dopuščajo vrnitev v matično državo, kjer jih bodo najverjetneje dočakali tamkajšnji epidemiološki ukrepi.

Foto: Reuters

Italijanski varnostni organi pa bodo izvajali nadzor potnikov, ki nameravajo v Italijo v prihodnjih dneh vstopiti, in vsem brez veljavnega razloga pokazali pot nazaj.

Dejstvo je namreč, da bi bilo povsem nesmiselno, da bi Italija kljub karanteni zaprla svoje meje, saj bi s tem tujcem onemogočila vrnitev v domovino oziroma, v nasprotni smeri, vrnitev Italijanov iz tujine domov.

Letališča (za zdaj) ostajajo odprta

Zaradi državne karantene, kot omenjeno, se pojavljajo tudi izpadi v letalskem prometu. Za slovenske potnike, ki nameravajo v prihodnjih dneh potovati prek italijanskih letališč, je treba omeniti podatek, da ta za zdaj ostajajo odprta.

Italijanska nacionalna agencija za civilno letalstvo je namreč v preteklih dneh sporočila, da vse letališke infrastrukture do nadaljnjega obratujejo. Priporočajo pa, da se potniki za podatke o poletih obrnejo na letalskega ponudnika, kajti število odpovedanih poletov na pobudo prevoznikov iz dneva v dan strmo narašča.

Foto: Reuters

Kljub obratovanju italijanskih letališč pa je slovensko ministrstvo za infrastrukturo danes podpisalo sklep o prepovedi pristajanja letal z ogroženih območij na letališčih v Sloveniji.

Začasna prepoved pristajanja se tako nanaša na vsa letala z letališč na ogroženih območjih. Poleg tistih iz italijanskih pokrajin Lombardije, Benečije, Emilije - Romanje, Piemonta in Mark je prepovedan pristanek letal iz Južne Koreje, Kitajske in Irana. Neposrednih potniških letalskih povezav s temi destinacijami Slovenija sicer nima.

Ministrstvo za zunanje zadeve: Če res ni potrebno, ne potujte v Italijo!

Slovensko zunanje ministrstvo v teh razmerah svetuje, da tisti, ki se v prihodnjih dneh odločajo o potovanju v tujino, znova razmislijo o potovanju oziroma o preložitvi tistih potovanj, ki niso nujna. Posebna opozorila tako veljajo za potovanja v Italijo, Iran, Južno Korejo in Kitajsko – na območja, ki jih je izbruh koronavirusa najbolj prizadel.

Letališče Jožeta Pučnika: Pozanimajte se o statusu svojega poleta



Na letališču Jožeta Pučnika priporočajo vsem, ki v prihodnjih dneh potujejo prek ljubljanskega letališča, da se pri prevozniku oziroma na prodajnem mestu, kjer so kupili vozovnico, vnaprej pozanimajo o statusu svojega poleta. Potnikom, ki prihajajo z območja z lokalnim širjenjem koronavirusa ali njegovim širjenjem v skupnosti, svetujejo, da se o pogojih potovanja predhodno posvetujejo s prevoznikom.



Sicer pa na ljubljanskem letališču do konca meseca velja prepoved pristajanja letal z ogroženih območij, a kot poudarjajo v Fraportu Slovenija, neposrednih rednih letalskih povezav s temi območji nimamo. Kljub temu zaradi širjenja virusa že opažajo odpovedi poletov in pričakujejo, da bodo v prihodnje sledile še nove.

Odpovedani vsi poleti v države, kjer bi tujce takoj namestili v karanteno

Kljub formalnemu obratovanju letališč pa je treba poudariti, da so letalske družbe tiste, ki se odločajo o izvedbi oziroma odpovedi poletov. Na letališčih Marco Polo in Treviso v Benetkah, s katerih med drugimi letita tudi nizkocenovna ponudnika Ryanair in easyJet, so v preteklih dneh odpovedali precej poletov v države, kjer je tujcem ob vstopu zaukazana 14-dnevna karantena.

Foto: Reuters

Pri Ryanairu so zaradi zakonodajnih ukrepov tako do nadaljnjega odpovedali vse polete v Jordanijo, Izrael, Gruzijo, Črno goro, Češko, Slovaško in Madžarsko.

Kjer (še) ni odpovedi, je največkrat zmanjšana pogostost poletov

Pri irskem prevozniku Ryanair pa so ravno včeraj sporočili, da so zaradi Italijanskih vladnih ukrepov omejili urnik poletov tako v državi kot tudi zunaj nje. Ta omejitev bo v veljavi do 8. aprila, pet dni dlje, kot so trenutno veljavni ukrepi "varovanega območja" italijanskih oblasti.

Foto: Reuters

Ryanair tako ne bo izvajal notranjih poletov v severno Italijo in iz nje, odpovedani pa so tudi poleti v nekatere države Evropske unije, med njimi so Slovaška, Madžarska, Češka, Malta in Romunija.

Boste dobili nadomestilo za odpovedani polet?

Kot so še sporočili iz Ryanaira, so vse potnike, ki so v prihodnjih dneh nameravali potovati, a so polet odpovedali, o tem obvestili prek elektronske pošte. Tisti, ki obvestila niso prejeli, lahko pričakujejo, da bodo njihovi poleti po voznem redu.

Pri Ryanairu sicer zagotavljajo, da bodo potnikom, katerih polet je bil odpovedan, ponudili denarno nadomestilo, novo rezervacijo v drugem terminu ali preusmeritev poleta. Tisti, ki sami odpovedo polet, ki bo sicer izpeljan (ali se preprosto ne pojavijo na letališču), ne morejo računati na nikakršno povračilo ali pravico do spremembe rezervacije.

Nizkocenovniki: Vsak polet je samostojna pot

Kaj pa, če greste na pot, ki je sestavljena iz več poletov? V tem primeru je vse zelo odvisno od tega, s katero letalsko družbo letite.

Pri nizkocenovnih prevoznikih, zlasti pri Ryanairu in easyJetu, je vsak polet samostojna pot in pomeni samostojno pogodbo o prevozu. To med drugim tudi pomeni, da prtljage ne morete takoj predati do končnega cilja, temveč jo morate na vmesnem letališču prevzeti in potem znova oddati (in plačati) za nadaljevalni polet.

Če ste med redkimi potniki, ki potujejo z več poleti nizkocenovnega prevoznika, je to za vas slaba novica, kajti morebitna odpoved prvega poleta ni upravičen razlog za uveljavljanje kakršne koli spremembe poti ali povračila vplačil.

Če je rezervacijska koda ista, je pot do končnega cilja enotna

Drugače pa je, če potujete z "rednimi" letalskimi družbami, ki vso pot največkrat obravnavajo enotno. To najlažje preverite tako, da se prepričate, ali imajo vsi poleti isto šestmestno rezervacijsko kodo PNR.

Foto: Reuters

V tem primeru bo pri kakršni koli odpovedi enega dela poti prevoznik (ali eden od njih, če jih več sodeluje pri istem prevozu) poskrbel, da pridete do končne destinacije, če želite potovati ravno ta dan in se niste odločili za spremembo datuma poti.

Če ste, na primer, imeli rezerviran polet iz Benetk v Dublin s prestopom v Amsterdamu in so odpovedali polet iz Benetk v Amsterdam, vas bodo že nekako spravili do Dublina – morda celo prek Pariza ali katerega drugega letališča.

Informacije so največkrat bližje, kot si mislite

Vse letalske družbe načeloma sproti obveščajo o razmerah. Klicni centri so velikokrat preobremenjeni, še največ zaradi tistih, ki kličejo zaradi iskanja splošnih informacij, ki bi jih preprosto našli na spletnih straneh prevoznika ali odhodnih letališč.

Letalske družbe sicer nenehno prosijo vse svoje potnike, naj odgovore na svoja vprašanja najprej poiščejo na spletnih straneh, saj s tem ostane več uslužbencev v klicnih centrih na voljo za tiste primere, ki resnično zahtevajo osebno obravnavo.

Foto: NIJZ